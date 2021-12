Instytuty PAN z grantami na Europejski Zielony Ład

W czterech projektach w konkursie Europejskiego Zielonego Ładu konsorcjantami są trzy instytuty PAN - poinformowała w piątek Akademia. Przedsięwzięcia te mają być odpowiedzą na kryzys klimatyczny i pomóc chronić unikalne ekosystemy i różnorodność biologiczną Europy.

Jak przekazała PAN, w konkursie Europejskiego Zielonego Ładu mogły brać udział konsorcja skupiające przedstawicieli środowiska akademickiego, biznesu i samorządów miejskich. Akademia podała, że do finansowania skierowano 73 międzynarodowe projekty badawcze i innowacyjne o łącznej wartości miliarda euro, które będą realizowane przez 1778 badaczy i innowatorów z 75 krajów.

"Polska jest jednym z trzech krajów UE-13 (obok Rumunii i Estonii), które osiągnęły najwyższe wskaźniki w konkursie Zielonego Ładu finansowanego z Horyzontu 2020. Do polskich jednostek trafi łącznie 11,7 mln euro na realizację zadań w 35 projektach. Krajowe zespoły naukowe złożyły 573 wnioski, z czego 35 było złożonych przez konsorcja koordynowane przez polskie organizacje" - poinformowała Akademia.

W czterech projektach w konkursie Europejskiego Zielonego Ładu konsorcjantami są trzy instytuty PAN: Maszyn Przepływowych, Budownictwa Wodnego i Chemii Bioorganicznej.

Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego PAN będzie uczestniczyć z 11 instytucjami i przedsiębiorstwami w projekcie LOCALISED, czyli "Localised decarbonisation pathways for citizens, local administrations and businesses to inform for mitigation and adaptation action". Budżet na realizację zadań w ramach tego instytutu PAN przyznany w konkursie to 227 tys. euro.

"Przedsięwzięcie ma pomóc w dekarbonizacji zgodnej z europejskim celem emisji CO2 do zera netto do 2050 r. Dostarczy dane władzom lokalnym, obywatelom i przedsiębiorstwom w sposób, który przyspieszy podejmowanie działań łagodzących i adaptacyjnych do zmian klimatu" - podano.

Również w Instytucie Maszyn Przepływowych PAN będzie prowadzony drugi dofinansowany projekt - HYPERGRYD, czyli "Hybrid coupled networks for thermal-electric integrated smart energy Districts". Bierze w nim udział w sumie 19 partnerów. Instytut otrzymał na prace ponad 220 tys. euro. Jak przekazała PAN, naukowcy opracują rozwiązania techniczne do integracji OZE z sieciami cieplnymi i elektrycznymi. Przedsięwzięcie przyspieszy zrównoważoną transformację, planowanie i modernizację sieci ciepłowniczych i chłodniczych.

Z kolei w przedsięwzięciu REST-COAST, czyli "Large scale RESToration of COASTal ecosystems through rivers to sea connectivity" wraz z 36 partnerami będzie uczestniczyć Instytut Budownictwa Wodnego PAN, który dostał na prace 172 tys. euro. "Projekt ma pokazać do jakiego stopnia renaturalizacja obszarów przybrzeżnych, wykonana w dużych skalach przestrzennych, jest rozwiązaniem o niskiej emisyjności CO2, przyczyniającym się do adaptacji do zmian klimatu oraz redukcji ryzyka występującego na zagrożonych, nisko położonych obszarach, w połączeniu z korzyściami dla ich bioróżnorodności" - powiedział cytowany w komunikacie kierownik projektu w instytucie dr hab. Grzegorz Różyński z IBW PAN.

Natomiast Instytut Chemii Bioorganicznej PAN weźmie udział w przedsięwzięciu ILIAD, czyli "Integrated Digital Framework for Comprehensive Maritime Data and Information Services", w którym uczestniczy 56 instytucji i przedsiębiorstw. Budżet na realizację zadań w ICHB PAN to 329 tys. euro. Jak podano, połączenie geowizualizacji i rzeczywistości wirtualnej lub rozszerzonej ma pozwolić użytkownikom eksplorować, syntetyzować, prezentować i analizować podstawowe dane geoprzestrzenne w interaktywny sposób.

