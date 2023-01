Integracja społeczna uchodźców z Ukrainy w Polsce kosztowała 2,5-3 mld euro

To co pracujący w Polsce uchodźcy z Ukrainy wpłacają do naszego systemu ubezpieczeń społecznych już praktycznie równoważy środki za czas, kiedy udzielaliśmy im pomocy. Integracja społeczna uchodźców kosztowała budżet państwa 2,5-3 mld euro - mówi minister Agnieszka Ścigaj.

Minister ds. integracji społecznej Agnieszka Ścigaj pytana była m.in. o dotychczasowe koszty poniesione przez Skarb Państwa związane z integracją społeczną uchodźców z Ukrainy.

- One cały czas są nie do końca policzalne z uwagi na naszą otwartość i otwartość naszych systemów w różnych obszarach, dlatego że oni korzystają po prostu na takich samych zasadach jak Polacy z wielu naszych usług. Natomiast mówimy tutaj o 2,5 mld do 3 mld euro, także są to dosyć duże koszty - powiedziała Agnieszka Ścigaj w rozmowie z PAP.

Według niej pieniądze te można potraktować jako "pewną inwestycję", w przypadku której należy mówić też o "wzroście potencjału", gdyż większość z uchodźców podejmuje pracę, płaci w Polsce składki i podatki.

- Ponad 600 tys. osób z tego półtora miliona (uchodźców), miliona aktywnych zawodowo podjęło już pracę. Są takie dane, ostatnie wyliczenia, że to, co wpłacają do naszego systemu ubezpieczeń społecznych, już praktycznie równoważy ten czas, kiedy udzielaliśmy im pomocy, takiej czysto socjalnej - powiedziała minister.

Jak oceniła, system pomocy uchodźcom z Ukrainy, który miał uchronić nas przed katastrofą humanitarną i zabezpieczyć podstawowe wsparcie osobom uciekającym przed wojną, zadziałał sprawnie.

- Polskie społeczeństwo zdało egzamin na wysokim poziomie, za to nas chwali również cały świat" - dodała Ścigaj.

Podkreśliła, że Polska i inne kraje, które solidarnie w imieniu Unii Europejskiej przyjęły uchodźców z Ukrainy, powinny być mocniej wspierane finansowo przez samą UE. Dodała, że do tej pory Polska otrzymała z Unii na ten cel 200 mln euro. W jej ocenie, jest to "bardzo niewielka kwota". Dodała, że Polska otrzymała również zgodę UE na przesunięcia niewykorzystanych środków unijnych na realizację innych projektów.