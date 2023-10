Inteligentne fabryki w Polsce? To już się dzieje

Kiedy rozumiane są oczywiste korzyści wynikające z fabryki 4.0, wówczas biznes podejmuje decyzje o niezbędnych inwestycjach - mówi w rozmowie z WNP.PL Senior Presales Manager IFS Poland Andrzej Wąs.

Zobacz rozmowę z Andrzejem Wąsem z IFS Poland:

W Polsce wizja inteligentnej fabryki to także już rzeczywistość. - Mamy przykłady, w których inteligentna fabryka w różnych zakresach jest już wdrożona. Kiedy firmy korzystają z innowacyjnych rozwiązań, chociażby z rozszerzonej rzeczywistości, planowania produkcji, czy też optymalizacji procesów remontowych - mówi WNP.PL Andrzej Wąs z IFS Poland.

Jak podkreśla, musimy mieć na uwadze to, że jesteśmy dopiero na pewnym momencie drogi. - To już nie jest początek, ale jest to faza, w której przemysł zaczyna rozumieć korzyści wynikające z innowacyjnych rozwiązań - ocenia Wąs.

Kiedy rozumiane są oczywiste korzyści wynikające z fabryki 4.0, wówczas biznes podejmuje decyzje i inwestuje stopniowo. - Polskich firm nie stać na gigantyczne inwestycje, tak jak zachodnie koncerny. Natomiast w ramach tych środków, jakie są dostępne i potrzebne, można optymalizować swoje procesy i wydawać pieniądze tak, aby dawały jak najszybszy zwrot z inwestycji - podkreśla nasz rozmówca.

Otwarte pozostaje pytanie, jak przekonać małe i średnie firmy do tego, żeby inwestowały w rozwój innowacyjności? Przykładem mogą być oddziały firm zagranicznych działające na polskim rynku. One przynoszą do nas najlepsze praktyki.

- To, co często daje korzyść - na przykład uruchomienie jakiejś innowacji, systemu czy wprowadzenie nowego oprogramowania, jest zastosowaniem najlepszych praktyk, które zostały już w świecie sprawdzone - zaznacza Senior Presales Manager IFS Poland.

W jego ocenie w takiej sytuacji minimalizowane jest ryzyko, a także błędy popełnione przez naszych poprzedników. Nastąpiła niezbędna korekta. Może to pozwolić na włączenie się do konkurencji lub nawet pomóc ją wyprzedzić.

Obecnie polskie firmy skupiają się na różnych sposobach pozyskiwania szybkiej informacji, co oznacza opomiarowanie produkcji, zbieranie i gromadzenie informacji przydatnych do oceny efektywności procesów na każdym jego etapie.