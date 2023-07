Interia: negocjatorzy paktu senackiego dementują słowa Roberta Biedronia

Nie widzę żadnego zagrożenia dla paktu senackiego; rozmowy trwają, nawet w tym tygodniu się spotykamy - powiedział portalowi Interia.pl sekretarz generalny PO Marcin Kierwiński. Być może źle Roberta zrozumieliście, wszystko jest w jak najlepszym porządku - dodał Dariusz Wieczorek z Lewicy.

Współprzewodniczący Nowej Lewicy Robert Biedroń oświadczył w poniedziałek w programie "Tłit WP", że "niestety rozmowy dotyczące paktu senackiego zostały zerwane, ze względu na to, że jeden z liderów stwierdził, że sondaże innych ugrupowań opozycyjnych się zmieniły".

Informacje te zdementowali w rozmowie z Interią negocjatorzy tego paktu, nawet Dariusz Wieczorek, negocjator z ramienia partii Biedronia - napisał portal.

Interia podkreśliła przy tym, że w podobnym tonie wypowiada się sekretarz generalny PO Marcin Kierwiński. "Nie widzę żadnego zagrożenia dla paktu senackiego. Rozmowy trwają, nawet w tym tygodniu się spotykamy" - powiedział portalowi sekretarz generalny PO.

Interia przypomniała jednocześnie, że "szczegóły paktu senackiego dogrywają nie bezpośrednio liderzy, ale negocjatorzy wybrani przez każdą z tych formacji". "Lewicę reprezentuje Dariusz Wieczorek, który w rozmowie z Interią był zaskoczony słowami swojego przełożonego" - czytamy na portalu.

"Być może źle Roberta zrozumieliście, wszystko jest w jak najlepszym porządku. W sprawie paktu senackiego spotykamy się we wtorek" - powiedział Wieczorek. "Nie słyszałem tych słów, muszę to zobaczyć. Jestem zdziwiony, bo wszystko jest jak najbardziej OK" - dodał.

Według informacji Interii, "stan gry rzeczywiście nieco uległ zmianie, choć nie ma mowy o całkowitym zerwaniu rozmów".