Interia: tak dorabiają prezydenci miast. Nieformalna sieć powiązań. "Stołek za stołek"

Prezydenci Wrocławia, Częstochowy i części miast aglomeracji śląsko-dąbrowskiej oraz ich zastępcy dorabiają w radach nadzorczych miejskich spółek. Samorządowcy zapewniają sobie wzajemnie posady - poinformował w środę portal Interia.

Z ustaleń Interii wynika, że nieformalna sieć powiązań dotyczy ponad 20 lokalnych polityków. W zeszłym roku zarobili oni łącznie ponad 1,3 mln zł.

Kilka dni temu Interia podała, że prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk został pod koniec listopada powołany do rady nadzorczej miejskiej spółki z Krakowa, za co miesięcznie będzie otrzymywać blisko 5 tys. zł. O powołaniu polityka lewicy zdecydował prezydent Krakowa Jacek Majchrowski.

Portal poinformował, że zgodnie z przepisami prezydenci miast nie mogą zasiadać w radach nadzorczych spółek miejskich, ale tylko w miastach, którymi zarządzają. "Nic nie stoi na przeszkodzie, aby pełnili oni funkcje w innych miejscowościach. Okazuje się, że część prezydentów z południa Polski chętnie z tej furtki korzysta" - napisała Interia.

Podała także, że prezydent Częstochowy, prócz tego, że dostał nową posadę w Krakowie, zasiada także w radzie nadzorczej Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Będzinie. Dodatkowo od października 2019 r. podobną funkcję pełnił w Rejonowym Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Zawierciu. "Z naszych nieoficjalnych informacji wynika, że z tej ostatniej właśnie zrezygnował. Jednak dzięki dodatkowym zajęciom w 2021 r. zarobił 107,3 tys. zł." - napisała Interia.

Portal poinformował też, że Jarosław Marszałek, wiceprezydent Częstochowy, od grudnia 2021 r. zasiada w radzie wodociągów w Zabrzu, a Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza, od stycznia 2022 roku jest w radzie częstochowskich wodociągów.

"W radzie spółki Hala Częstochowska odnaleźliśmy z kolei prezydenta Będzina. Łukasz Komoniewski zasiada w niej od października 2019 roku. Dla porównania prezydent Częstochowy trafił do spółki w Będzinie w lutym 2020 roku (...) Tymczasem to nie jedyna posada dla Komoniewskiego. Od marca 2019 r. nadzoruje on także sosnowieckie wodociągi. W 2021 r. dzięki zasiadaniu w dwóch radach zarobił dodatkowo 83,9 tys. zł. " - napisała Interia.

W miejskiej spółce w Sosnowcu posadę znalazła także Aneta Witkowska-Złocka, wiceprezydent Będzina, która trafiła do Agencji Rozwoju Lokalnego.

"Nieformalna sieć powiązań występuje także pomiędzy: Wrocławiem, Sosnowcem, Dąbrową Górniczą, Tychami i Gliwicami. I tak w Sosnowcu dodatkową posadę znaleźli: prezydent Tychów, wiceprezydent Dąbrowy Górniczej i wiceprezydent Wrocławia. Trafili oni do rady Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej. Z kolei w Dąbrowie Górniczej w radzie wodociągów zasiada prezydent Sosnowca, a wiceprezydent Wrocławia trafiła do spółki Nemo" - poinformowała Interia.

Portal podał, że we Wrocławiu z kolei w spółkach posadę dostali: prezydent Sosnowca (ZOO), do wodociągów trafił wiceprezydent Gliwic, w spółce Wrocławskie Mieszkania w radzie zasiadają prezydenci Dąbrowy Górniczej. Od czerwca 2020 do września 2022 roku w spółce Stadion Wrocław zasiadał prezydent Tychów.

"Do podobnej wymiany doszło również między samorządowcami z Piekar Śląskich i Czeladzi. Prezydent Sława Umińska-Duraj trafiła do czeladzkich wodociągów, a jej zastępca do Czeladzkiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Z kolei burmistrz Czeladzi zasiada w radzie parku technologicznego w Piekarach Śląskich" - poinformowała Interia.