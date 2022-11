IPN: Odkryto zbiorowe pochówki na terenie jednostki wojskowej w Rembertowie

Podczas pierwszego etapu prac poszukiwawczych na terenie jednostki wojskowej JW. 4226 w Rembertowie zespół Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN odnalazł zbiorowe pochówki. Na obszarze ok. 45 arów ujawniono 8 grobów, w tym 2 zbiorowe i liczne luźne fragmenty ludzkich szczątków kostnych - podał IPN.

Jak poinformował instytut, Biuro Poszukiwań i Identyfikacji IPN pod koniec października br. rozpoczęło I etap prac poszukiwawczych na terenie jednostki wojskowej JW. 4226 w Rembertowie, gdzie w latach 1944-45 znajdował się obóz dla jeńców wojennych NKWD, a wcześniej niemiecki obóz pracy przymusowej dla Polaków (filia Stalag 333). Instytut Pamięci Narodowej podjął prace w celu weryfikacji, czy na terenie byłego obozu ziemia skrywa pochówki ofiar zbrodni niemieckich lub komunistycznych.

"Przygotowanie do przeprowadzenia prac poszukiwawczych rozpoczęto jesienią 2020 r., w związku ze zgłoszeniem dokonanym przez aktualnego dysponenta terenu - 2. Regionalną Bazę Logistyczną (JW. 4226). Z informacji przekazanych przez wnioskodawcę wynikało, iż na wspomnianym terenie wciąż mogą znajdować się pochówki więźniów obozu. Potwierdzeniem przypuszczeń są zarówno zachowane relacje świadków, jak również fakt odnalezienia w 2015 r. na pobliskim terenie szczątków w ramach prac prowadzonych przez b. Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa" - wskazano w komunikacie IPN.

Działania BPiI - jak podkreślono - potwierdziły relacje o pochówkach. "Na przebadanym terenie ok. 45 arów ujawniono osiem grobów, w tym dwa zbiorowe oraz liczne luźne fragmenty ludzkich szczątków kostnych przemieszczonych na skutek prowadzonych w tym miejscu różnorodnych prac ziemnych. Ze względu na rozległy obszar ujawnionych miejsc pochówku oraz konieczną do zastosowania metodologię prac, a także niezbędny do ich przeprowadzenia czas i zasoby, podjęto decyzję o zawieszeniu działań, zabezpieczeniu terenu i kontynuacji prac wiosną 2023 r. " - dodano w komunikacie.