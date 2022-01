IPN opublikował spot na Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu

W związku z Międzynarodowym Dniem Pamięci o Ofiarach Holokaustu przypadającym 27 stycznia Biuro Współpracy Międzynarodowej IPN opublikowało spot, w którym prezes IPN dr Karol Nawrocki zaprasza do zwiedzania ekspozycji „Obraz Treblinki w oczach Samuela Willenberga”.

"Wystawa, stanowiąca bezcenne dziedzictwo Holokaustu, unaocznia bezmiar okrucieństwa sprawców i niewyobrażalne cierpienie ofiar. Projekt Instytutu to nie tylko ekspozycja, ale też warsztaty dla młodzieży i pełnometrażowy film. Edukacja pozostaje kluczem do poznania historii i kultywowania pamięci. Poprzez edukację, przeciwstawiamy się także zacieraniu dowodów zbrodni" - mówi dr Karol Nawrocki.

Instytut Pamięci Narodowej w styczniu 2020 r. sprowadził z Izraela wystawę "Obraz Treblinki w oczach Samuela Willenberga". Ekspozycja wraz z towarzyszącymi warsztatami edukacyjnymi została dotychczas pokazana w 12 miastach. Obecnie można ją zwiedzać w warszawskim Przystanku Historia oraz Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu. Rzeźby Willenberga, przedstawiają codzienność życia w niemieckim obozie zagłady w Treblince oraz heroiczny zryw więźniów, którzy postanowili umrzeć z bronią w ręku i w ten sposób bronić swojej godności.

Samuel Willenberg był ostatnim ocalałym więźniem obozu zagłady w Treblince. Urodzony w 1923 roku w Częstochowie Willenberg został deportowany do Treblinki w wieku 19 lat. Był jednym z inicjatorów zbrojnego buntu w obozie w 1943 roku. Jako jednemu z około dwustu więźniów udało mu się uciec. Dzięki pomocy Polaków dotarł do Warszawy, gdzie włączył się w konspirację. Uczestniczył w Powstaniu Warszawskim. W 1950 roku wraz z rodziną wyemigrował do Izraela, gdzie pracował jako geodeta w ministerstwie mieszkalnictwa. Zmarł w 19 lutego 2016 r.

Po przejściu na emeryturę malował i rzeźbił. Tworzył głównie rzeźby w glinie oraz odlewy w brązie. Był autorem serii 15 rzeźb przedstawiających ludzi i sceny z Treblinki, a także kilku map i rysunków dokumentujących warunki życia w obozie. Na spotkaniach z młodzieżą wielokrotnie opowiadał o okropnościach okresu okupacji niemieckiej. Był autorem wstrząsających wspomnień "Bunt w Treblince".

W Treblince, gdzie istniały dwa obozy: w latach 1941-1944 obóz pracy i 1942-1943 obóz zagłady, wymordowanych zostało blisko 900 tysięcy Żydów, w tym ponad ćwierć miliona mieszkańców warszawskiego getta. Był drugim po Auschwitz-Birkenau niemieckim obozem zagłady funkcjonującym w okupowanej Europie w czasie II wojny światowej.

Spot dostępny jest w portalu YouTube:https://www.youtube.com/watch?v=lWfb5jFzrRQ