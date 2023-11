IPN pomógł zachować polską kwaterę na cmentarzu w Utrechcie

Instytut Pamięci Narodowej pomógł zachować polską kwaterę na Cmentarzu św. Barbary w Utrechcie w Holandii, w której spoczywa 88 żołnierzy PSZ. Dzięki przyznanej przez IPN dotacji celowej kwatera będzie istnieć przez kolejnych 10 lat.

"W połowie 2023 r. do Instytutu Pamięci Narodowej zgłosiło się Stowarzyszenie Polskich Kombatantów informując o zamiarze likwidacji przez zarządcę cmentarza kwatery polskiej na Cmentarzu św. Barbary w Utrechcie. Warunkiem zachowania tego miejsca było wniesienie opłaty. Stowarzyszenie dysponowało tylko częścią wymaganej kwoty, ale dzięki przyznanej przez Instytut Pamięci Narodowej dotacji celowej w wysokości brakującej kwoty kwatera została zachowana na kolejnych 10 lat" - poinformował w piątek IPN.

W kwaterze polskiej na Cmentarzu św. Barbary w Utrechcie w 54 grobach spoczywa 88 osób - głównie żołnierzy Polskich Siłach Zbrojnych, którzy podczas II wojny światowej brali udział w wyzwalaniu Holandii spod okupacji niemieckiej.

"Na utrechckim cmentarzu znajdują się również groby polskich żołnierzy, którzy po wyzwoleniu Holandii, nie wrócili do komunistycznej Polski. Część mogił została już wpisana do ewidencji grobów weteranów walk o wolność i niepodległość Polski prowadzonej przez IPN. W przypadku pozostałych - nadal prowadzone są kwerendy archiwalne i zbierane są informacje potwierdzające udział pochowanych w nich osób w działaniach zbrojnych na rzecz niepodległości Polski, w tym jako żołnierzy 1 Dywizji Pancernej gen. Maczka oraz 2 Korpusu Polskiego gen. Andersa" - czytamy w komunikacie prasowym IPN.

Poza Utrechtem, groby polskich żołnierzy w Holandii znajdują się na Cmentarzu Wojskowym w Oosterhout, na Cmentarzu Wojskowym w Bredzie-Ginnneken, gdzie pochowano 80 osób oraz na Cmentarzu Wojskowym przy Ettensebaan w Bredzie, gdzie spoczywa m.in. dowódca 1. Dywizji Pancernej generał Stanisław Maczek.

W latach 1944-45 1 Dywizja Pancerna gen. Maczka przeszła szlak bojowy od Caen i Falaise (Francja), przez Antwerpię, Gandawę i Ruiselede (Belgia), Bredę i Moerdijk (Holandia) aż do Wilhelmshaven w Niemczech. Do 5 maja 1945 r. w ciągu 283 dni walk zginęło lub zostało rannych ok. polskich 5,1 tys. żołnierzy.