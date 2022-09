Ipsos: 39 proc. ukraińskich rodziców deklaruje, że ich niepełnoletnie dzieci mają problem z adaptacją w Polsce

60 proc. ukraińskich rodziców przyznała, że jest w Polsce ze swoimi dziećmi, a zdecydowana większość - 83 proc. - zadeklarowała, że ich dzieci będą uczyć się w polskiej szkole lub przedszkolu. 39 proc. ukraińskich rodziców deklaruje, że ich dzieci mają problem z adaptacją w Polsce - wynika z sondażu Ipsos.

Autorzy raportu wskazują, że ten rok jest wyjątkowy - po wakacjach do ławek szkolnych wróciły, obok dzieci polskich, dzieci ukraińskie. W tym te, które trafiły do Polski po inwazji Rosji na Ukrainę. Tymczasem aż 39 proc. ukraińskich rodziców deklaruje, że ich niepełnoletnie dzieci mają problem z adaptacją w Polsce.

60 proc. badanych przez Ipsos przyznała, że jest w Polsce ze swoimi dziećmi, a zdecydowana większość z nich zadeklarowała, że ich dzieci będą uczyć się w polskiej szkole lub przedszkolu. W odniesieniu do dzieci poniżej 18. roku życia dotyczy to aż 83 proc. badanych.

Część z tych dzieci idzie do polskich szkół po raz pierwszy, inne uczyły się już tutaj przed wakacjami. Już teraz 39 proc. rodziców dostrzega jednak, że ich dzieci mają problemy z adaptacją w Polsce. Istotną barierą jest nieznajomość języka polskiego - Ukraińcy zdają sobie z tego sprawę i niemal wszyscy (95 proc.) deklarują, że już uczą się lub planują uczyć języka polskiego.

Badanie zostało przeprowadzone metodą DTS (Direct to Survey). Respondenci do badania zostali zaproszeni poprzez media społecznościowe, a następnie przekierowywani do wypełnienia ankiety online. Badanie wykonano w dniach 1-5 sierpnia 2022 r., na próbie pełnoletnich osób narodowości ukraińskiej, mieszkających w Polsce (N=1.154).