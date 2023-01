Ipsos: po blisko roku od rosyjskiej inwazji poparcie dla Ukraińców wciąż zdecydowanie przeważa

Mimo że rosyjska inwazja trwa już prawie rok, blisko 2/3 dorosłych w 28 krajach poddanych badaniu nadal uważnie śledzi wiadomości na ten temat. Od początku wojny opinie na jej temat zmieniły się w niewielkim stopniu, a poparcie dla Ukraińców wciąż zdecydowanie przeważa - wynika z badania Ipsos.

Od ostatniego badania, przeprowadzonego przez Ipsos na przełomie marca i kwietnia 2022 r., odsetek dorosłych śledzących informacje z Ukrainy spadł średnio zaledwie o 5 punktów procentowych. W Polsce doniesienia z wojny w Ukrainie śledzi 75 proc. osób (spadek o 2 punkty procentowe w porównaniu z badaniem sprzed 10 miesięcy).

W 28 krajach średnio 43 proc. ludzi zgadza się ze stwierdzeniem, że "problemy Ukrainy to nie nasza sprawa i nie powinniśmy się wtrącać" - najbardziej taki pogląd jest rozpowszechniony w Azji i Ameryce Łacińskiej. W Polsce takiego zdania jest 28 proc. osób (wzrost o 1 punkt procentowy). Bardzo wzrosła popularność tego poglądu w Turcji (wzrost o 13 punktów) oraz w Niemczech (wzrost o 11 punktów).

Światowa opinia jest jeszcze bardziej podzielona, jeśli chodzi o sankcje gospodarcze wobec Rosji. Średnio 45 proc. popiera pomysł, aby ich kraj zastosował najostrzejsze sankcje gospodarcze wobec Rosji, przeciwnych jest 25 proc. Ostrzejsze sankcje popiera większość ludzi w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Australii, Japonii, Wielkiej Brytanii i we wszystkich krajach UE z wyjątkiem Węgier i Włoch, ale nigdzie więcej. W Turcji i na Węgrzech przeciwnicy surowych sankcji wobec Rosji mają dwucyfrową przewagę liczebną nad zwolennikami.

Polska wyróżnia się pod względem odsetka osób, które zgadzają się, że należy na różne sposoby reagować na działania Rosji. Wynika to także i z tego, że zdaniem 70 proc. mieszkańców Polski brak reakcji zachęci Rosję do podjęcia dalszych działań wojskowych w innych częściach Europy i Azji (średnia światowa - 63 proc.). W konsekwencji popieramy i działania bezpośrednio wspierające Ukrainę militarnie (60 proc. z nas uważa, że trzeba dostarczać broń ukraińskiej armii), i działania o charakterze bardziej symbolicznym (85 proc. z nas zgadza się, że Rosja powinna być nadal wykluczana z głównych międzynarodowych zawodów sportowych).

A jednak - przy nadal wysokich wskaźnikach potwierdzających postawę zainteresowania i wsparcia dla Ukrainy - widać też już pewne zmęczenie Polaków - podkreśla Ipsos. Zmniejszył się odsetek popierających przyjmowanie uchodźców z Ukrainy (73 proc., spadek o 11 punktów procentowych), podobnie jak odsetek zgadzających się, że płacenie więcej za paliwo w związku z sankcjami wobec Rosji to koszt warty poniesienia (65 proc., spadek o 11 punktów procentowych). Za to zwiększyła się zgoda ze stwierdzeniem, że w czasie kryzysu gospodarczego Polski nie stać na wsparcie finansowe dla Ukrainy (70 proc., wzrost o 7 punktów procentowych).

Jak zaznaczono, nawet jeśli jako społeczeństwo bywamy już zmęczeni pomaganiem Ukrainie, to chcemy tę pomoc kontynuować. Doceniają to także bezpośrednio zainteresowani - z badania przeprowadzonego przez ukraiński oddział Ipsos wynika, że 66 proc. badanych wymienia Polskę jako państwo mogące być gwarantem ich bezpieczeństwa (przy 75 proc. wskazań USA i 68 proc. Wielkiej Brytanii).

Źródło danych dla Polski i świata: IPSOS, The World's Response to the War in Ukraine. Realizacja badania od 25 listopada do 9 grudnia 2022 r., metoda CAWI, na próbie mieszkańców 28 wybranych państw (łącznie 19 003).

Źródło danych dla Ukrainy: IPSOS, Ukrainians' opinion about global support, Ukraine Resilience Monitor. Realizacja badania od 11 do 20 stycznia 2023 wśród 800 Ukraińców w wieku 18 i więcej lat, metoda CATI, próba dobierana losowo, ważona według wieku, płci i położenia geograficznego według danych sprzed 24 lutego 2022 r.