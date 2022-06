Iran: Chamenei: "Wrogowie" wywołują niepokoje, by obalić Republikę Islamską

Najwyższy przywódca duchowo-polityczny Iranu ajatollah Ali Chamenei oświadczył w sobotę, że "wrogowie" wywołują niepokoje w Iranie w celu obalenia Republiki Islamskiej.

"Dzisiaj wrogowie pokładają największą nadzieję w protestach, aby zadać cios naszemu krajowi. Ale kalkulacje wrogów są błędne, jak już były wiele razy w przeszłości" - powiedział Chamenei w wystąpieniu telewizyjnym.

W maju doszło w Iranie do krwawych zamieszek. Według mediów społecznościowych w antyrządowych protestach zginęło co najmniej sześć osób. Początkowo Irańczycy demonstrowali w związku ze zniesieniem przez władze subwencji na niektóre zbożowe produkty żywnościowe, co doprowadziło do wzrostu ich cen o 300 proc. Z czasem demonstracje przerodziły się w antyrządowe protesty.