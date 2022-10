ITS: ładna pogoda w okresie Wszystkich Świętych może okazać się zdradliwa dla kierowców

Ładna pogoda w okresie świąt Wszystkich Świętych może okazać się zdradliwa. Spadające z drzew liście sprawiają, że na drogach bywa ślisko - ostrzega w rozmowie z PAP kierownik Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ITS Maria Dąbrowska-Loranc.

Eksperci z Instytutu Transportu Samochodowego podkreślają, że w statystykach wypadków wyjazdy na groby bliskich nie różnią się od pozostałych weekendów i świąt. Jednak zwracają uwagę, że traumie po utracie bliskiej osoby często towarzyszą objawy, które nie pozostają bez wpływu na funkcjonowanie człowieka. Może to wpływać na czas reakcji lub refleks kierowcy.

"W statystykach wypadków wyjazdy na groby bliskich nie różnią się od pozostałych weekendów i świąt. Zwykle do największej liczby wypadków dochodzi w piątki (19 proc. ogółu wypadków). Podobnie jest też przed Świętem Zmarłych - 31 października wypadków i ofiar jest zwykle 2 razy więcej niż 1 listopada. Oznacza to, że szczególnie ostrożność należy zachować w podróżach na groby bliskich" - powiedziała w rozmowie z PAP Anna Zielińska z Polskiego Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ITS.

Ekspertka zwróciła uwagę, że należy pamiętać, że miesiące jesienne i zimowe są szczególnie niebezpieczne dla pieszych. Dodała, że w październiku i listopadzie co trzecia ofiara śmiertelna i ciężko ranna to właśnie pieszy.

"W okresie tym dni są krótsze, a widoczność pieszych dużo gorsza. W dniu Święta Zmarłych dużo więcej pieszych spotykamy po zmroku w okolicy cmentarzy, które często są zlokalizowane poza obszarami zabudowanym. Dla bezpieczeństwa własnego i innych w miejscach tych kierowcy powinni bezwzględnie zwolnić i dostosować prędkość do warunków ruchu, a piesi powinni być ostrożni przy przechodzeniu przez jezdnię i zadbać o własną widoczność. Mimo jesiennej pogody dobrze mieć jasne ubranie i elementy odblaskowe, dzięki którym kierowcy mogą zauważyć pieszego nawet z odległości 150 metrów" - powiedziała.

Kierownik Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ITS Maria Dąbrowska-Loranc wskazała, że traumie po utracie bliskiej osoby często towarzyszą objawy behawioralne czy emocjonalne, które nie pozostają bez wpływu na funkcjonowanie człowieka.

"Czas reakcji lub refleks takiego kierowcy mogą być osłabione lub nawet +stępione+, szczególnie jeśli ktoś zażywa leki, które mają przeciwdziałać niepożądanym stanom emocjonalnym. Warto podkreślić, że w ruchu drogowym obserwujemy problem także z legalnymi substancjami psychoaktywnymi, jak alkohol czy niektóre leki. Silne leki są stosowane w całej Europie, a badania pokazują, że spośród 88 milionów dorosłych obywateli Unii nieco ponad jedna czwarta osób w wieku 15-64 lata zażywało takie środki" - powiedziała.

Dodała, że warto pamiętać, że 1 listopada jest wyjątkowym dniem. "Spróbujmy poruszać się wolniej i bądźmy tolerancyjni, szczególnie w okolicach cmentarzy. Emocjom mogą podlegać wszyscy uczestnicy ruchu również piesi i pasażerowie. Natomiast jeśli ktoś czuje się tego dnia inaczej, to lepiej zrezygnować z prowadzenia samochodu. Można skorzystać z komunikacji zbiorowej, która jest w te dni specjalnie zorganizowana lub oddać kierownicę komuś innemu z rodziny lub znajomych" - zaznaczyła.

Powołując się na dane Polskiego Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ITS dodała, że paradoksalnie w trudnych warunkach atmosferycznych dochodzi do najmniejszej liczby wypadków drogowych.

"Dane jednoznacznie wskazują, że najwięcej wypadków ma miejsce przy dobrych warunkach atmosferycznych - przy ładnej pogodzie, w świetle dziennym i na suchej nawierzchni. Wówczas kierujący czują większy komfort jazdy i rozwijają znaczne prędkości, co w sytuacji wypadku rodzi często tragiczne następstwa" - podkreśliła.

"Pamiętajmy więc, że ta ładna pogoda w okresie świąt Wszystkich Świętych jest zdradliwa, bo spadające z drzew liście mogą sprawić, że na drogach będzie ślisko. Pamiętajmy również, że za jazdę z nadmierną prędkością przekraczająca dozwolone limity na danym rodzaju drogi można zapłacić wysoką grzywnę, znacznie zwiększyć konto punktów karnych, a nawet stracić prawo jazdy" - dodała.

Zwróciła też uwagę, by nie zapomnieć, że w tym okresie policja zatrzymuje wielu kierowców pod wpływem alkoholu. "Jeśli decydujemy się na spożywanie alkoholu, to należy odczekać minimum 24 h od ostatniego toastu, a dopiero wówczas podejmować się roli kierowcy" - wskazała.

Dodała, że należy pamiętać, że do wyjazdu przygotowany musi być zarówno kierowca, jak i pojazd. "Dlatego przed wyruszeniem w trasę należy zadbać o jego stan techniczny, sprawdzić ważność aktualnego przeglądu i polisy ubezpieczeniowej. Należy zweryfikować poziom wszystkich płynów, ciśnienie w oponach i sprawdzić działanie wszystkich świateł oraz kierunkowskazów w samochodzie" - powiedziała.