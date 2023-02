ITS: wzrasta liczba automatycznych wezwań pomocy z samochodowych systemów eCall

Wzrasta liczba automatycznych wezwań pomocy na numer 112 z samochodowych systemów eCall - poinformował PAP rzecznik prasowy Instytutu Transportu Samochodowego Mikołaj Krupiński. Dodał, że w 2022 roku zarejestrowano ponad 23,5 tys. takich zgłoszeń, czyli prawie 8 tys. więcej niż w roku 2021.

Jak przypomina ITS, w sobotę 11 lutego obchodzony jest Dzień Numeru Alarmowego 112. Wydarzenie ma rozpowszechnić wiedzę oraz zwiększyć świadomość społeczną na temat właściwego korzystania z numeru 112, który obowiązuje we wszystkich krajach europejskich.

Rzecznik prasowy Instytutu Mikołaj Krupiński przypomniał, że wspólny unijny numer łączności alarmowej od ponad 30 lat ratuje zdrowie i życie mieszkańców UE, w tym kierowców i innych uczestników ruchu drogowego. Tylko w 2021 roku w całej UE skorzystano z niego ponad 153 mln razy, a przez ostatnie 12 lat wykonano przeszło 1,5 mld połączeń. W Polsce w 2022 roku operatorzy numeru alarmowego odebrali ponad 21,3 mln zgłoszeń, z czego 35,7 proc. było nieuzasadnionych.

Krupiński przypomniał również, że w ramach infrastruktury telefonu alarmowego 112 funkcjonuje też ogólnoeuropejski system eCall, który polega na tym, że samochód w razie wypadku sam automatycznie wybiera numer 112.

"Od 1 kwietnia 2018 roku wszystkie homologowane nowe typy pojazdów osobowych oraz dostawczych - do 3,5 tony - wyposażane są w moduł wykrywania kolizji drogowej i automatycznego wzywania pomocy na miejsce zdarzenia. Usługa ma charakter publiczny i bezpłatny, a jej rolą jest skrócenie czasu powiadamiania służb ratunkowych o wypadkach drogowych o 60 proc. w mieście i 50 proc. poza obszarami zabudowanymi" - powiedziała kierownik Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ITS Maria Dąbrowska-Loranc.

Rzecznik ITS zaznaczył, że według szacunków, eCall jest w stanie zmniejszyć liczbę ofiar śmiertelnych na drodze o 4 proc., a poważnych obrażeń - o 6 proc., dzięki czemu możliwe będzie zmniejszenie liczby ofiar śmiertelnych w krajach UE o 2,5 tys. rocznie.

Według danych MSWiA, tylko w 2022 roku w Centrach Powiadamiania Ratunkowego zarejestrowano łącznie 23,5 tys. zgłoszeń eCall, co było wynikiem wyższym o niemal 8 tys. zgłoszeń w stosunku do roku 2021, kiedy takich zgłoszeń zarejestrowano nieco ponad 15,6 tys. Wzrost liczby zgłoszeń - jak zauważa ITS - wynika ze wzrostu liczby samochodów posiadających system eCall.

Instytut Transportu Samochodowego zauważył, że choć w 2022 r. prawie 36 proc. zgłoszeń na numer 112 było nieuzasadnionych, to z roku na rok ich liczba spada, co oznacza, że kampanie społeczne prowadzone m.in. przez operatorów numerów alarmowych przynoszą oczekiwane efekty.

Eksperci przypominają, że numer alarmowy 112 powinniśmy wybierać tylko w uzasadnionych wypadkach, które wymagają interwencji służb ratowniczych, czyli np. w sytuacji: wypadku drogowego, pożaru, obrażeń ciała i silnego krwawienia, omdlenia i utraty świadomości, porażenia prądem, kradzieży, włamania, użycia przemocy, rozpoznania osoby poszukiwanej przez policję lub zagrożenia życia, zdrowia i środowiska.

Numer alarmowy 112 to ogólnopolski system, na który składa się 17 Centrów Powiadamiania Ratunkowego (CPR) - po jednym w każdym mieście wojewódzkim oraz w Radomiu. Zgłoszenia z numerów 112 oraz 997 i 998, a niedługo także 999, trafiają do operatorów numerów alarmowych, którzy z kolei przekazują zebrane dane do odpowiednich dyspozytorów, angażujących właściwe zasoby ratownicze.