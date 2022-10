IV Kongres Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski - od środy w Krakowie

"Spotkania Kultur" - pod takim hasłem w dniach 19-22 października w Krakowie organizowany jest IV Kongres Badaczy Zagranicznych Dziejów Polski. Odbędzie się blisko trzydzieści paneli dyskusyjnych, które reprezentują niezwykłe bogactwo spojrzeń i inspiracji intelektualnych - powiedział PAP rzecznik MHP dr Michał Przeperski.

Co pięć lat, od 2007 r., badacze różnych dyscyplin zapraszani są do prelekcji, spotkań i dyskusji nad historią i kulturą Polski. Organizatorem Kongresu jest Polskie Towarzystwo Historyczne wraz z Uniwersytetem Jagiellońskim, Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie, Muzeum Historii Polski, Muzeum Krakowa i Międzynarodowym Centrum Kultury. Organizację wydarzenia wspierają Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

"Głównym celem jest spotkanie badaczy: nie tylko historyków, także przedstawicieli innych dziedzin, którzy na co dzień zajmują się dziejami Polski. We wspólnym dialogu, sporze, wymianie inspiracji, będą rodziły się nowe podejścia do już dobrze zbadanych problemów, kwestionowane będą też dotychczasowe ustalenia. Zrodzą się też nowe projekty badawcze, które pozwolą na to, by o polskim doświadczeniu historycznym opowiadać na całym świecie, bo z pewnością jest ono tego warte" - powiedział PAP rzecznik prasowy Muzeum Historii Polski dr Michał Przeperski.

Poinformował, że w trakcie Kongresu odbędzie się blisko trzydzieści paneli dyskusyjnych, które "reprezentują niezwykłe bogactwo spojrzeń i inspiracji intelektualnych". "Obok tematów klasycznych, takich jak myśl polityczna czy historia dyplomacji, znajdzie się miejsce dla refleksji nad sprawczością jednostek, nad losem grup wykluczonych czy wielokulturowością. Oprócz tematów stricte badawczych, jest też miejsce dla pokrewnych. Dobrym przykładem dyskusja o roli muzeów w kształtowaniu eksperckiego dyskursu o historii" - wskazał.

Ocenił, że "dyskusja będzie z pewnością ożywiona, bo głos zabiorą badacze z kilkunastu krajów świata, przede wszystkim z Europy, choć nie tylko". "Dominują historycy z krajów Europy Środkowej, często podejmujący w swoich badaniach tematykę międzynarodową i transnarodową. To pewien truizm, ale dzieje Polski zazębiają się z losami narodów ościennych - długimi okresami dzielimy wspólną historię, choć nierzadko różnią nas jej dzisiejsze oceny" - powiedział rzecznik MHP.

Na pytanie, czy podczas Kongresu zostanie poruszony temat Ukrainy w kontekście toczącej się tam wojny, odpowiedział: "Jestem przekonany, że nikt z gości Kongresu nie ma żadnych wątpliwości co do tego po czyjej stronie jest w tej wojnie racja. Kongres jest przestrzenią dialogu, dyskusji i dzielenia się poglądami w przyjaznej dyskusji - samo w sobie stanowi to antytezę barbarzyńskich działań Rosji, najeżdżającej niepodległy kraju i dokonującej zbrodni na Ukraińcach".

"Dystans pomiędzy historią a współczesnością jest niekiedy bardzo mały. Dlatego też, choć będziemy mówili o przeszłości, o Ukrainie trudno będzie nie mówić i nie myśleć" - zaznaczył.

Kongres rozpoczyna się 19 października w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie też odbywać się będzie zdecydowana większość obrad.

Podczas inauguracji zostanie ogłoszony laureat nagrody "Pro Historia Polonorum" za najlepszą zagraniczną książkę o historii Polski wydaną w ciągu ostatnich pięciu lat. Zwycięzca konkursu otrzyma Nagrodę Główną ufundowaną przez Marszałka Senatu RP. Podczas inauguracji wykład wygłosi brytyjski historyk Timothy Garton Ash, specjalizujący się w powojennej historii Europy.

Organizatorem dwóch paneli jest Muzeum Historii Polski. Pierwszy dotyczy dyplomacji Rzeczpospolitej w XVI-XVII wieku a moderatorami jego są prof. Robert Frost i dr Anna Kalinowska (MHP). Drugi panel "Polskie muzea a upowszechnianie historii Polski za granicą" będą moderować dr Michał Przeperski oraz dr hab. Aleksandra Jakóbczyk-Gola, a wezmą w nim udział m.in. dyrektor MHP Robert Kostro i prof. Richard Butterwick-Pawlikowski.

Kongresowi towarzyszy także wiele innych wydarzeń, promujących Kraków jako miasto uniwersyteckie. Prezydent Krakowa przygotował specjalny bankiet dla prelegentów w Pałacu Wielopolskich. Uczestnicy zostali zaproszeni do zwiedzania oddziałów Muzeum Krakowa, między innymi Fabryki Emalia Oskara Schindlera oraz Rynku Podziemnego. Natomiast we wnętrzu Bazyliki Mariackiej odbędzie się koncert organowo-wokalny prof. Krzysztofa Michałka i Capelli Marialis.

Wydarzenie odbywa się pod honorowym patronatem Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Tomasza Grodzkiego oraz Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego. Patronat medialny nad wydarzeniem objęli: serwis Nauka w Polsce, Dziennik Polski, TVP Kraków, Radio Kraków, portal HistMag.org.

Program wydarzenia jest dostępny na stronie internetowej: https://coph2022.pl/program/.