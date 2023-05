Izrael: Dalsze protesty przeciwko reformie sądownictwa

Kilkadziesiąt tysięcy Izraelczyków wyszło w sobotę wieczorem na ulice miast w swym kraju, by już 21. tydzień z rzędu zaprotestować przeciwko planowi reformy sądownictwa rządu premiera Benjamina Netanjahu - informuje portal Times of Israel.

Protesty mają miejsce po tym, jak Netanjahu powiedział w środę, że prace nad reformą powrócą do porządku obrad parlamentu po uchwaleniu w środę budzącego kontrowersje budżetu państwa.

Demonstracje odbyły się w całym kraju, a główna demonstracja została zorganizowana w Tel Awiwie. Według różnych szacunków izraelskich mediów w demonstracji w nadmorskiej metropolii wzięło udział od 70 do 85 tys. ludzi.

Times of Israel zaznacza, że frekwencja, podobnie jak w zeszłym tygodniu, po raz kolejny była niższa niż w przeszłości. Poprzednie demonstracje przyciągnęły dwa lub trzy razy więcej osób.

Tysiące ludzi uczestniczyło również w wiecach w Jerozolimie, Beer Szewie, Kefar Sawie, Natanji, Nes Syjona i wielu innych miejscach.

Przemawiając na wiecu w Nes Syjona, były szef Sztabu Generalnego Sił Obronnych Izraela generał Dan Chaluc stwierdził, że premier Netanjahu dąży do "ustanowienia dyktatury". "Nie pozwolimy na to" - powiedział do zgromadzonych Chaluc.

Times of Israel wyjaśnia, że projekt ustawy jest bliski uchwalenia i w każdej chwili może zostać poddany pod ostateczne głosowanie na posiedzeniu plenarnym Knesetu.

Dla rządu Netanjahu, jednego z najbardziej prawicowych w historii Izraela, reforma wymiaru sprawiedliwości ma na celu m.in. zrównoważenie władzy poprzez ograniczenie prerogatyw Sądu Najwyższego, na rzecz parlamentu i władzy wykonawczej.

Krytycy reformy uważają, że grozi to otwarciem drogi do nieliberalnych lub autorytarnych zmian. Prezydent Izraela Icchak Herzog od miesiąca negocjuje z przedstawicielami rządu i opozycji w celu osiągnięcia kompromisu w sprawie tej reformy.