Izrael: Premier w rozmowie z Macronem: nie będziemy zobligowani przez porozumienie z Iranem

Premier Izraela Jair Lapid oświadczył w poniedziałek w rozmowie telefonicznej z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem, że państwo żydowskie nie popiera odnowienia porozumienia nuklearnego z Iranem i „nie będzie zobligowane" przez taki pakt - podała kancelaria szefa rządu.

Lapid, który jest premierem tymczasowym, podkreślił, że Izrael zrobi wszystko, co w jego mocy, aby Iran nie wyprodukował broni nuklearnej.

Powtórzył, że państwo żydowskie jest przeciwne powrotowi do porozumienia nuklearnego, a Zachód nie powinien się decydować na żadne kolejne ustępstwa na rzecz Teheranu. Ocenił, że odnowienie paktu z 2015 roku pozwoli Iranowi na pozyskanie środków na to, by na większą skalę wspierać terroryzm w całym regionie - relacjonuje portal Times of Israel.

Po lipcowej wizycie prezydenta USA Joe Bidena w Izraelu Lapid powiedział na posiedzeniu rządu, że Waszyngton nie podziela stanowiska Izraela, który ocenia, że elementem negocjacji z Teheranem powinna być wiarygodna groźba ataku na Iran.

Szef Sztabu Generalnego Sił Obronnych Izraela (IDF) Aviv Kohavił oświadczył wtedy, że "moralnym obowiązkiem" Izraela jest przygotowanie odpowiedzi wojskowej na irański program nuklearny.

Wcześniej w poniedziałek rzecznik irańskiego MSZ Naser Kanaani poinformował, że przedstawiciele USA przedłużają rozmowy, mające odnowić porozumienie nuklearne zawarte z Iranem w 2015. "Do rozwiązania zostało kilka kwestii, ale są to sprawy naprawdę istotne" - zaznaczył Kanaani.

USA i inni sygnatariusze poprzedniej umowy z Iranem usiłują przywrócić porozumienie, ograniczające rozwijanie nuklearnego potencjału przez Teheran w zamian za zniesienie międzynarodowych sankcji, nałożonych wcześniej na Iran. Kraj ten oczekiwał gwarancji uniemożliwiających ewentualne wycofanie się z umowy przez przyszłych amerykańskich przywódców, jak w 2018 roku zrobił to ówczesny prezydent USA Donald Trump. Waszyngton nie może jednak dać takich zapewnień, ponieważ negocjowana umowa jest dokumentem politycznym, a nie prawnie wiążącym układem - przypomniał Reuters.

Zobacz naszą najnowszą "Moc opinii" o węglu, górnictwie i kryzysie energetycznym