J. Brudziński: Mateusz Morawiecki przywrócił godność milionom polskich rodzin

Mateusz Morawiecki jako premier doprowadził do znaczącej poprawy życia milionów Polaków. Przywrócił godność milionom polskich rodzin. Tusk zostawił urząd Premiera RP, aby zostać "Dużym Misiem" w Brukseli - napisał we wtorek na Twitterze szef kampanii PiS, europoseł Joachim Brudziński.

We wtorek na Twitterze, Donald Tusk zwrócił się do premiera Mateusza Morawieckiego: "Nie trzeba było, Mateuszu ukrywać, tylko się chwalić. Sto milionów do przodu, gdy wokół wojna, pandemia i drożyzna, to jest naprawdę imponujące osiągnięcie. Na Nobla" - napisał lider PO.

Na ten wpis, zareagował Joachim Brudziński: "Rzeczywiście imponujące. Premier Mateusz Morawiecki zarabiając miliony zł, zostawił pracę przynoszącą Mu olbrzymie dochody, aby zostać Premierem RP. Jako premier doprowadził do znaczącej poprawy życia milionów Polaków. Przywrócił godność milionom polskich rodzin. Tusk zostawił urząd Premiera RP, aby zostać +Dużym Misiem+ w Brukseli" - czytamy.

"Za rządów Tuska rosły dochody nie zwykłych Polaków tylko mafii vatowskich. Mateusz Morawiecki to polski patriota a Tusk to #krulEU. Złośliwości Tuska są tylko przejawem jego rosnącej frustracji, że nie podoła nadziejom pokładanym w nim przez Bruksele i Berlin" - dodał.

Portal Onet we wtorek opublikował materiał, wedle którego "przez ręce rodziny Morawieckich ostatnich latach przeszły nieruchomości warte prawie 120 mln zł".

Czy Polaków będzie stać na mieszkania? Zobacz najnowszą debatę