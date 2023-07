J.Brudziński: Tusk raz nazywa imigrantów biednymi ludźmi, to znów straszy napływem islamskich pracowników

Ależ wyborcy i miłośnicy szefa PO Donalda Tuska muszą mieć "kisiel w głowach" po jego woltach; raz nazywa nielegalnych imigrantów biednymi ludźmi, to znów straszy Polaków niekontrolowanym napływem islamskich pracowników - napisał szef sztabu PiS Joachim Brudziński, komentując nagranie lidera PO.

Szef Platformy Obywatelskiej Donald Tusk zamieścił w niedzielę na swoim profilu na Twitterze nagranie, w którym odnosi się do kwestii polityki migracyjnej. "Oglądamy wstrząśnięci sceny z brutalnych zamieszek we Francji - i właśnie teraz (wicepremier, lider PiS Jarosław - PAP) Kaczyński przygotowuje dokument, dzięki któremu do Polski przyjedzie jeszcze więcej obywateli z państw takich jak, cytuję: Arabia Saudyjska, Indie, Islamska Republika Iranu, Katar, Emiraty Arabskie, Nigeria czy Islamska Republika Pakistanu" - powiedział Tusk. "Kaczyński już w zeszłym roku ściągnął z takich państw ponad 130 tys. obywateli - 50 razy więcej niż w 2015 roku. Te wizy będzie można dostawać łatwo i szybko, i będą je rozdzielać zewnętrzne firmy, bo tak dużo jest zamówień" - stwierdził również lider PO.

Jak powiedział Tusk, "Kaczyński jednocześnie szczuje na obcych i na imigrantów, a jednocześnie chce ich wpuścić setki tysięcy, i to właśnie z takich państw". "Może potrzebna mu jest wewnętrzna wojna, konflikt, strach polskich obywateli - bo wtedy lepiej mu rządzić, wtedy łatwiej będzie mu wygrać wybory. Musimy jak najszybciej go odsunąć od władzy, żeby uniknąć tego niebezpieczeństwa. Ono się naprawdę czai za rogiem. Polacy muszą odzyskać kontrolę nad swoim państwem i jego granicami" - oświadczył szef Platformy.

Do nagrania lidera PO odniósł się w niedzielę na Twitterze szef sztabu PiS Joachim Brudziński. "Ależ wyborcy i miłośnicy Tuska musza mieć +kisiel w głowach+ po jego woltach. Raz nazywa nielegalnych imigrantów biednymi ludźmi, którym należy pomóc, to znów straszy Polaków niekontrolowanym napływem islamskich pracowników. Na dodatek wzywa do ochrony granic. (Europosłanka, założycielka PAH Janina - PAP) Ochojska w szoku!" - napisał polityk PiS.

Brudziński udostępnił również wcześniejszy wpis posła PiS, szefa sejmowej komisji spraw zagranicznych Radosława Fogla, także dotyczący niedzielnego nagrania szefa PO. "Wojowniczo antyimigrancki Tusk na krótkim nagraniu" - skomentował Fogiel. Do swojego wpisu poseł dołączył nagranie z wcześniejszej konferencji Donalda Tuska, podkreślając, że wówczas lider Platformy - mówiąc o osobach szturmujących polską granicę w ramach hybrydowego ataku - wskazywał, że to: "biedni ludzie, którzy szukają swojego miejsca na ziemi".

"Ten hipokryta chyba myśli, że Polacy tego nie pamiętają i obraża ich, sądząc, że w to uwierzą" - skonkludował polityk PiS.