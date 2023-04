J. Cieszyński: budujemy Centralny Rejestr Wyborców

Budujemy Centralny Rejestr Wyborców. Jest to rozwiązanie, które sprawi, że odpowiedzialność za przeprowadzenie wyborów nie będzie już spoczywała na gminach - podkreślił w Polskim Radiu 24 minister cyfryzacji Janusz Cieszyński. Dodał, że według harmonogramu Rada Ministrów na początku sierpnia wyda komunikat, który umożliwi przeprowadzenie wyborów w oparciu o Centralny Rejestr Wyborców.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Minister cyfryzacji był we wtorek gościem programu "24 pytania". Podczas rozmowy Janusz Cieszyński został m.in. zapytany o zabezpieczenie informatyczne najbliższych wyborów. "Budujemy Centralny Rejestr Wyborców. To jest rozwiązanie, które sprawi, że odpowiedzialność za przeprowadzenie wyborów nie będzie już spoczywała na gminach. Wiemy, że infrastruktura informatyczna w gminach jest różnej jakości i chcemy dostarczyć rozwiązanie, które sprawi, że pewność tego, że te wybory będą mogły zostać przeprowadzone będzie praktycznie 100 procentowa" - podkreślił minister cyfryzacji.

"Generowanie list i wszystko to, co jest niezbędne, aby wybory się odbyły będzie realizowane za pomocą rejestru, który osadzony będzie na tej samej infrastrukturze, na której jest na przykład rejestr PESEL, czy rejestr dowodów osobistych, czyli tej o najwyższym poziomie bezpieczeństwa" - wyjaśnił.

Przekazał przy tym, że trwają teraz prace technologiczne nad Centralnym Rejestrem Wyborców. Trwają też prace po stronie Krajowego Biura Wyborczego, które musi stworzyć "tzw. geografię wyborczą, czyli informację o tym, gdzie są obwodowe komisje wyborcze". "Centralny Rejestr Wyborców powstanie w takim terminie, który umożliwi przeprowadzenie wyborów. Według harmonogramu chcemy wydać komunikat Rady Ministrów, który właśnie umożliwia przeprowadzenie wyborów w oparciu o CRW w okolicach początku sierpnia" - zapowiedział.

"Jest to taki termin, który pozwoli bez żadnego problemu się do wyborów przygotować, uruchomić wszystko, ale też da nam czas na to, żeby przed pierwszym sierpnia wszystko kompleksowo przetestować i być pewnym, że produkt, który uruchamiamy jest w pełni funkcjonalny" - podkreślił.

Zapewnił też, że Centralny Rejestr Wyborów będzie utrudniał jakiekolwiek manipulacje w procesie wyborczym. "CRW sprawia, że sytuacja w której ktoś byłby równolegle przypisany do dwóch komisji wyborczych staje się niemożliwa. Ponadto Rejestr sprawia, że osoba, która chce się dopisać do obwodu przed wyborami może to zrobić i jest to łatwiejsze i bardziej pewne niż w sytuacji, w której składało się wniosek do urzędu" - powiedział.

"Centralny Rejestr Wyborów to jest kolejne rozwiązanie, które podnosi wiarygodność wyborów" - dodał minister cyfryzacji Janusz Cieszyński.