J. Cieszyński: Rolą państwa jest edukować i pokazywać jakie są zagrożenia w sieci

Rolą państwa jest edukować i pokazywać jakie są zagrożenia w sieci. Nasze działania są skierowane do rodziców i do nauczycieli. Ministerstwo Cyfryzacji udostępnia im kolejną wersję cyberlekcji o bezpieczeństwie w sieci - powiedział w piątek na antenie Polskiego Radia 24 minister cyfryzacji Janusz Cieszyński.

Minister Cieszyński odniósł do śledztwa wszczętego w sprawie afery pedofilskiej w sieci i wykorzystywaniu nieletnich dziewcząt przez popularnych polskich youtuberów.

"Rolą państwa jest edukować i pokazywać jakie zagrożenia są w sieci. To są nasze edukacyjne działania skierowane do rodziców, ale także do szkół, do nauczycieli. Ministerstwo Cyfryzacji udostępnia im kolejną już wersję tzw. cyberlekcji o bezpieczeństwie w sieci. Nauczyciele otrzymują od nas gotowe scenariusze, aby mówić uczniom o zasadach bezpieczeństwa w internecie" - powiedział.

"Drugą, istotną kwestią jest funkcjonowanie telefonów zaufania, z których mogą skorzystać młodzi ludzie w trudnej sytuacji. Mamy dwa telefony. Pierwszy jest prowadzony przez Biuro Rzecznika Praw Dziecka - to numer 812 12 12. Drugi obsługuje Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę Numer 116 111 to telefon zaufania dla dzieci i młodzieży udziela wsparcia dzieciom i młodzieży. Jest anonimowy i bezpłatny i działa przez całą dobę siedem dni w tygodniu. Można uzyskać tam fachową pomoc" - podkreślił.

"Chcemy, aby młodzi ludzie, którzy znajdą się w trudnej sytuacji mieli nasze wsparcie i wiedzieli do kogo się zwrócić. Teraz uwaga mediów i opinii publicznej poszła w tę stronę i warto pamiętać o tym, że takie patologiczne sytuacje trwały przez długi czas i dopiero teraz, dzięki ustaleniom jednego z internetowych twórców zostały ujawnione. Bez takich działań nie będzie możliwe zapobieganie cyberpatologiom w przyszłości" - ocenił szef resortu cyfryzacji.

Minister odniósł się także kwestii lapotopów dla uczniów.

"Wręczanie laptopów szkolnej młodzieży nie jest elementem kampanii wyborczej. To samorządowcy decydują kogo zaproszą na taką uroczystość zaprosić. Politycy PO nie przychodzą na takie uroczystości, a przecież dwukrotnie obiecali, że młodzi ludzie otrzymają bezpłatne laptopy, a potem tych młodych ludzi oszukali. Obiecany przez nich sprzęt nigdy nie pojawił się szkołach" - wskazał, przypominając, że Donald Tusk obiecywał laptopy w roku 2008 i w 2011, lecz nigdy nie dotrzymał swoich obietnic złożonych uczniom i młodzieży.

"To był element kampanii wyborczej PO i jednorazowy projekt. My realizujemy trwały program, który będzie funkcjonował także w przyszłości i nie ma żadnego związku ze zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi" - wskazał Cieszyński.

Szef resortu cyfryzacji przypomniał także, że "cała polska klasa polityczna powinna zachęcać do głosowania w referendum, bez względu na wynik wyborów parlamentarnych", odnosząc się do szczytu Rady Europy odbywającego się obecnie w Grenadzie (Hiszpania), w którym uczestniczy premier Mateusz Morawiecki.

"To pytanie do wyborców, jak powinna wyglądać polityka emigracyjna polskiego państwa. Referendum sprawi, że każdy polski obywatel będzie mógł wypowiedzieć się na temat relokacji emigrantów i określić, czego oczekuje od władz" - wyjaśnił.