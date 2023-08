J.Emilewicz: Pracujemy ciężko, aby stan posiadania trzech mandatów dla PiS utrzymać, a być może go powiększyć

Jestem przekonana, choć dziś sondaże i wielu wieszczy, że liczba posłów z naszego okręgu wyborczego będzie mniejsza, to pracujemy bardzo ciężko na to aby ten stan posiadania utrzymać, a być może nawet go powiększyć – mówiła w czwartek w Poznaniu wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jadwiga Emilewicz.

W czwartek na konferencji prasowej w Poznaniu wiceminister funduszy i polityki regionalnej, pełnomocniczka rządu ds. polsko-ukraińskiej współpracy rozwojowej Jadwiga Emilewicz pytana była, czy jest pewna, że ponownie znajdzie się na poznańskiej liście Zjednoczonej Prawicy do Sejmu. W wyborach w 2019 roku była liderką listy i zdobyła prawie 44 tys. głosów.

"Listy się tworzą. To będą dobre, mocne listy - to na pewno, takie są zapowiedzi liderów partyjnych. Ja ze spokojem czekam na ich ogłoszenie" - powiedziała Emilewicz.

Jak dodała, jest bezpartyjnym członkiem klubu PiS. Pytana jak ocenia swoje szanse w starciu z działaczami PiS powiedziała, że "obóz Zjednoczonej Prawicy wygrał wybory 2015 i 2019 roku jako duży, prawicowy namiot - tam mamy wiele odcieni, wiele barw".

"Wówczas ten namiot współtworzyła i współstawiała formacja, którą ja współtworzyłam czyli Porozumienie Jarosława Gowina. Historia Porozumienia jest historią, która jest dla mnie osobiście przykra. Uważam, że dzisiaj takiego filaru z organizacyjnego (punktu widzenia - PAP) w obozie Zjednoczonej Prawicy brakuje. Ale dlatego uważam, że wartością również dodaną do obozu Zjednoczonej Prawicy, do PiS są też tacy kandydaci, którzy niekoniecznie mają legitymację partyjną, a którzy wspierają ten obóz i identyfikują się ze wszystkimi wartościami, ze wszystkimi celami tego obozu" - podkreśliła wiceminister.

Przypomniała, że PiS "postawiło" na nią w wyborach 4 lata temu i wówczas udało jej się osiągnąć wynik najlepszy po śp. Zycie Gilowskiej (w tym okręgu z list PiS). "Więc myślę że to był wówczas dobry wybór i tak był oceniany" - dodała.

W 2019 roku w wyborach do Sejmu z okręgu 39 obejmującego Poznań i powiat poznański, Zjednoczona Prawica zdobyła 3 z 10 mandatów poselskich. Poza Emilewicz uzyskali je także: obecny minister do spraw Unii Europejskiej Szymon Szynkowski vel Sęk, a także poseł Bartłomiej Wróblewski.

Emilewicz zapytana o sondaże, które pokazują, że Zjednoczona Prawica w Poznaniu może stracić jeden mandat oraz czy w związku z tym pomiędzy obecnymi posłami z okręgu nie toczy się wewnętrzna walka o miejsca na liście, odparła: "my prowadzimy grę zespołową".

"Gramy zespołowo i tylko dzięki temu, że właśnie ten zespół utrzymujemy udaje się nam przekonać rząd do tego, żeby wspierać takie inwestycje jak szpital, jak Teatr Muzyczny, jak Muzeum Powstania Wielkopolskiego. To nie byłoby możliwe gdybyśmy uprawiali grę solisty. Gra polityczna jest grą zespołową i taką staramy się prowadzić" - mówiła.

"Jestem przekonana, choć dziś sondaże i wielu wieszczy, że liczba posłów z naszego okręgu wyborczego będzie mniejsza, to myślę, że pracujemy bardzo ciężko na to, aby ten stan posiadania utrzymać, a być może nawet go powiększyć. Kampania dopiero się zaczyna" - zauważyła.

Emilewicz odniosła się także do nieobecności posła Wróblewskiego na poniedziałkowej konferencji prasowej w szpitalu, na której ona wraz z ministrem Szynkowskim vel Sękiem poinformowała o kolejnych środkach na budowę Centralnego Zintegrowanego Szpitala Klinicznego w Poznaniu.

Wskazała, że była to "tylko symbolicznie konferencja prasowa". "Myśmy o te środki zabiegali łącznie. Wiele razy powiedzieliśmy także w szpitalu o tym, że pan poseł Wróblewski utworzył parlamentarny zespół, który przede wszystkim skoncentrował się właśnie na tych dodatkowych środkach. Naprawdę konferencja to jest tylko jedno wydarzenie" - podkreśliła.

Wiceminister zainaugurowała w czwartek "Emilewicz Tour", czyli - jak tłumaczyła - akcję podsumowującą jej czteroletnią kadencję w Sejmie. W ramach akcji chce przez 17 dni odwiedzić rowerem 17 gmin powiatu poznańskiego i spotkać się z mieszkańcami.

"4 lata temu zaczęłam swoją przygodę z Poznaniem ze skoku ze spadochronem w Kąkolewie. To był taki mocny początek, zupełnie nieplanowany wtedy przeze mnie, ale skok się udał i to chyba były dobre 4 lata spędzone w Poznaniu. To jest gros bardzo dobrych inwestycji, zrealizowanych przy współpracy środków rządowych w samym Poznaniu i w powiecie" - powiedziała.

W trasę Emilewicz wyruszyła rowerem. Po kilku metrach z roweru spadł łańcuch. Wiceminister naprawiła rower i ruszyła do pierwszej miejscowości na trasie - do podpoznańskiego Lubonia.