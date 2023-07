J. Gotkowska: USA stawiają warunek zakończenia wojny jako konieczny do rozpoczęcia procesu integracji Ukrainy z NATO

USA stawiają warunek zakończenia wojny, podpisania traktatu pokojowego jako konieczny do rozpoczęcia procesu integracji Ukrainy z NATO. Ale podpisanie traktatu pokojowego z Rosją jest trudno przewidywalne. Rosja może traktować taki warunek jako narzędzie wpływu na niedopuszczenie Ukrainy do sojuszu - powiedziała PAP wicedyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich Justyna Gotkowska.

"W deklaracji ze szczytu mamy wymienione część warunków wymaganych do dołączenia Ukrainy do NATO. Chodzi o reformy, które Ukraina powinna przeprowadzić - reformy w zakresie demokratyzacji, w zakresie sektora bezpieczeństwa. Ponadto, Stany Zjednoczone stawiają warunek zakończenia wojny, podpisania traktatu pokojowego jako konieczny do rozpoczęcia procesu integracji Ukrainy z NATO. Zakończenie wojny i podpisanie traktatu pokojowego z Rosją jest jednak trudno przewidywalne. Rosja może traktować taki warunek jako narzędzie wpływu na niedopuszczenie Ukrainy do Sojuszu, i może takiego traktatu nie chcieć podpisać" - stwierdziła Gotkowska.

"Możemy być w sytuacji trwającego konfliktu, w którym Ukraina - jeżeli stanowisko jednego z największych sojuszników NATO (USA) się nie zmieni, nie będzie miała w krótkiej i średniej perspektywie szans na członkostwo w NATO" - dodała.

Na pytanie dlaczego Ukraina została zwolniona z realizacji planu działań na rzecz członkostwa Gotkowska stwierdziła: "Jeżeli chodzi o rezygnację z planu działań na rzecz członkostwa to jest pewien kompromis, który w obecnej sytuacji politycznej i w związku ze stanowiskiem największych sojuszników, w tej chwili nie ma większego znaczenia. Również z tego względu, że tak czy owak pewne warunki ukraińskiej akcesji do NATO zostały wpisane do deklaracji ze szczytu".

"Jednak w przyszłości, jeżeli wszyscy członkowie NATO zgodzą się na członkostwo Ukrainy w Sojuszu, uznają, że Ukraina spełniła wszystkie warunki, wystarczy polityczna decyzja, żeby Ukrainę do NATO przyjąć. Wtedy planu na rzecz członkostwa Ukraina z NATO nie będzie musiała podpisywać i wypełniać, ale niezależnie od tego wydaje się, że sojusznicy będą naciskali, żeby Ukraina określone warunki tak czy owak spełniła. Mimo braku takiego planu te warunki pozostają i będą sprawdzane przez sojuszników w corocznych raportach. To był pewien kompromis pomiędzy państwami np. wschodniej flanki, które chciały, aby Ukraina dostała jasną ścieżkę członkostwa (dostała MAP), a między państwami które nie chciały takiego MAP-u przyznać Ukrainie. Zdecydowano, że Ukraina planu działań na rzecz członkostwa nie dostanie, ale jednocześnie wpisano w deklarację określone warunki na jakich Ukraina do sojuszu może zostać przyjęta" - skomentowała Gotkowska.

Państwa Sojuszu w przyjętym we wtorek komunikacie potwierdziły decyzję ze szczytu w Bukareszcie w 2008 r., że Ukraina zostanie członkiem NATO. Uznały też, że droga Ukrainy do NATO nie wymaga już Planu Działań na rzecz Członkostwa (Membership Action Plan - MAP).