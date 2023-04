J.Grabiec (PO) o wspólnym starcie PSL i Polski 2050: dobrze, że zamiast 4 list będą 3, choć najlepsza byłaby jedna

Dobrze, że nastąpiło porozumienie między PSL a Polską 2050 i że zamiast czterech list wyborczych opozycji, będą trzy, choć lepiej byłoby, gdyby była jedna lista - ocenił w rozmowie z PAP rzecznik PO Jan Grabiec, pytany o decyzję PSL i Polski 2050 o wspólnym starcie w wyborach parlamentarnych.

Lider Polski 2050 Szymon Hołownia podczas czwartkowej wspólnej konferencji z prezesem ludowców Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem poinformował, że oba ugrupowania wspólnie wystartują w nadchodzących wyborach parlamentarnych. "Umowa, którą dzisiaj zatwierdził zarząd mojej partii i Naczelny Komitet Wykonawczy PSL mówi wprost, że powołamy wspólny, koalicyjny komitet wyborczy" - przekazał Hołownia.

Zdaniem rzecznika PO Jana Grabca dobrze, że nastąpiło porozumienie między PSL a Polską 2050. "I, że zamiast czterech list, będą trzy. Choć lepiej byłoby, gdyby była jedna lista" - podkreślił polityk.

Według niego, jedna lista opozycji, to "rozwiązanie, które gwarantuje maksymalizację wyniku, daje zwycięstwo i wyraźną przewagę nad partią rządzącą". "Ale, skoro nie ma się tego, co się lubi, to się lubi co się ma" - zaznaczył rzecznik PO.

"Mam nadzieję, że to porozumienie będzie dobrze funkcjonowało, że rzeczywiście będzie harmonijnie wyglądała ta współpraca, bo ostatnie czego potrzebujemy w tej kampanii, to napięcia pomiędzy formacjami opozycyjnymi" - powiedział Grabiec.