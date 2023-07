J.Grabiec: Rząd PiS rozpoczął zakrojoną na ogromną skalę kampanię szczucia przeciwko imigrantom

Rząd PiS rozpoczął zakrojoną na ogromną skalę kampanię szczucia przeciwko imigrantom, jednocześnie zakłada wydawanie ponad 400 tys. wiz rocznie imigrantom - podał rzecznik PO Jan Grabiec. Minister w KPRM Łukasz Schreiber wskazał, że zwiększenie liczby wiz to wynik poprawy sytuacji ekonomicznej w Polsce.

Rzecznik PO we wpisie na Twitterze ocenił, że "rząd PiS rozpoczął zakrojoną na ogromną skalę kampanię szczucia przeciwko imigrantom". "Jednocześnie rząd z Kaczyńskim na czele zakłada wydawanie ponad 400 tys. wiz rocznie imigrantom z Arabii Saudyjskiej, Armenii, Azerbejdżanu, Filipin, Gruzji, Indii, Indonezji, Islamskiej Republiki Iranu, Kataru, Kazachstanu, Kuwejtu, Nigerii, Islamskiej Republiki Pakistanu, Tajlandii, Turcji, Uzbekistanu, Wietnamu, Zjednoczonych Emiratów Arabskich" - dodał.

"System wprowadzany przez PiS: Wnioski wizowe mają opracowywać firmy z tych krajów, a urzędnik w Warszawie zaocznie przybijał pieczątkę. Z dokumentów rządowych wynika, że będzie miał 5 min na wniosek. Rozporządzenie w trybie pilnym jest właśnie rozpatrywane przez rząd" - podkreślił Grabiec podając we wpisie link do rozporządzenia. "Niekontrolowana imigracja i szczucie. Jakie będą tego efekty?" - pytał polityk PO.

Minister w KPRM Łukasz Schreiber w Polsat News tłumaczył, że rozporządzenie, które obecnie jest w fazie konsultacji, dotyczy tego, by "scentralizować system wydawanych wiz". "Chodzi o to, żeby nie były one w konsulatach konkretnych, tylko w Warszawie, i żeby mieć tutaj pełen ogląd sytuacji" - wyjaśnił.

Schreiber przyznał, że wniosków o wydanie wizy jest więcej niż było w okresie rządów PO-PSL, jednak jest to wynik poprawy sytuacji ekonomicznej w Polsce.

Zapytany, czy celem rozporządzenia jest przyspieszenie i uproszczenie procedury wydawania wiz, Schreiber odpowiedział: "Ono może pójść w kierunku tego, żeby niektóre decyzje podejmować szybciej. Tylko pamiętajmy jedno: dzisiaj przedsiębiorcy, dzisiaj polscy rolnicy, potrzebują osób, które w legalny sposób - i to jest kluczem w tej sprawie - ubiegają się o pracę w Polsce" - podkreślił.

"My prowadzimy świadomą i odpowiedzialną politykę przyjmowania ludzi do pracy w legalny sposób" - zaznaczył Schreiber. Minister wskazał jednocześnie, że rząd protestuje i będzie protestować "przeciwko przymusowej relokacji nielegalnych imigrantów, którzy forsują granicę Europy, których tak naprawdę nie można skontrolować, nie można zidentyfikować często".

"Dlaczego oni nie starają się w legalnej procedurze dostać miejsc pracy? Bo albo nie chcą w ogóle pracować, tylko szukają socjalu w Europie, albo też wystąpili przeciwko prawu i są przestępcami" - ocenił Schreiber.

Projekt rozporządzenia MSZ w sprawie państw, w których cudzoziemcy mogą składać wnioski o wydanie wizy przez ministra właściwego do spraw zagranicznych został zamieszczony w czerwcu na stronach rządowych określa listę, w których cudzoziemcy mogą składać o wydanie wizy do Polski bezpośrednio do polskiego MSZ.

Lista załączona do projektowanego rozporządzenia zawiera 21 państw. Są to: Arabia Saudyjska, Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Filipiny, Gruzja, Indie, Indonezja, Iran, Katar, Kazachstan, Kuwejt, Mołdawia, Nigeria, Pakistan, Tajlandia, Turcja, Ukraina, Uzbekistan, Wietnam oraz Zjednoczone Emiraty Arabskie.

Uzasadnienie projektu wskazuje, że celem wprowadzenia możliwości składania wniosków wizowych bezpośrednio do MSZ jest zapewnienie "sprawnej obsługi" cudzoziemców. Pierwotnie to rozwiązanie, jak czytamy w uzasadnieniu projektu, zostało zastosowane w 2021 roku w odniesieniu do Białorusi, "z uwagi na istniejące potrzeby i oczekiwania".

"W przypadku tych dodatkowych państw uzasadnieniem dla współdzielenia kompetencji w zakresie rozpatrywania wniosków wizowych przez konsulów i urzędników Ministerstwa Spraw Zagranicznych, działających z upoważnienia Ministra Spraw Zagranicznych jest rosnąca liczba wniosków wizowych, które cudzoziemcy chcą składać za granicą, przy ograniczonych możliwościach kadrowo-organizacyjnych placówek zagranicznych i rosnących kosztach obsługi tych wniosków za granicą" - wskazano przyczyny rozszerzania listy w uzasadnieniu projektu.

Jak wskazano, wzrost liczby wniosków o wizę związany jest m.in. z "z rosnącą presją ze strony podmiotów działających na rynku polskim oczekujących na przyjazdy cudzoziemców, głównie w celu podjęcia pracy".

"Złożenie wniosku o wydanie wizy do ministra właściwego do spraw zagranicznych będzie możliwe, jeśli w danym kraju działają usługodawcy zewnętrzni o których mowa w art. 43 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 810/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Wizowy (kodeks wizowy). Oznacza to, iż wydanie rozporządzenia nie będzie pociągało za sobą automatycznego, z dniem jego wejścia w życie, przyjmowania wniosków wizowych we wszystkich krajach, lecz będzie to następowało etapami, po uruchomieniu przez konsulaty usług w ramach tzw. outsourcingu wizowego, co jest warunkiem sprawnego funkcjonowania proponowanego rozwiązania" - czytamy również w uzasadnieniu.

Tzw. outsourcing wizowy to praktyka polegająca na współpracy resortu SZ i placówek dyplomatycznych z zewnętrznymi usługodawcami, którzy pośredniczą między starającymi się o wizę cudzoziemcami i polskimi placówkami dyplomatycznymi, m.in. poprzez udzielanie informacji na temat warunków wydania wizy, zbierania potrzebnych danych od wnioskujących, przyjmowanie wniosków i pobieranie odpowiednich opłat.