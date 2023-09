J. Kaczyński: albo czwórka albo wpadamy w przepaść!

Wszyscy, który chcą silnej Polski, powinni głosować na listę numer cztery. Nie należy uznawać, że może inne listy wejdą z nami w jakieś sojusze. Nie będzie żadnych sojuszy! Albo czwórka albo przepaść! - powiedział w sobotę prezes PiS Jarosław Kaczyński w Szczecinie.

Wicepremier Kaczyński podkreślił, że rządy PiS zapewniają dalszy rozwój kraju.

"Wszyscy, którzy chcą silnej Polski i chcą postępu, ale w tym dobrym tego słowa znaczeniu, którzy chcą jeździć po Europie w poczuciu, że są reprezentantami narodu, który potrafił wyjść z trudnej sytuacji i odnieść sukces - ci wszyscy muszą głosować na listę numer cztery!. Nie należy się rozdrabniać. Nie należy uznawać, że może inne listy wejdą z nami w jakieś sojusze. Nie będzie żadnych sojuszy! Albo lista numer cztery albo wpadamy w przepaść!" - wskazał.

J. Kaczyński zwrócił uwagę, że dziś komuniści to nie jest ten dawny PZPR, bo to już historia. "To nie jest ta sama ideologia, która mówiła o społecznych rozwiązaniach, których oczywiście nigdy nie wprowadzała w życie, bo realizowała ohydny, przerażający i ludobójczy system totalitarny. Dziś komuniści to są ci, którzy się skradają - robią +marsze przez instytucje+, chcą zmienić kulturę, wmówić ludziom, że to wszystko, co jeszcze niedawny było oczywiste, nie jest już oczywiste. To są właśnie dziś komuniści. Z nimi do diabła!" - powiedział w sobotę Jarosław Kaczyński podczas zachodniopomorskiej konwencji wyborczej PiS w Szczecinie.

Prezes PiS zapytał obecnych na sali: "Czy chcecie, nasze sprawy były załatwiane przez telefony z Moskwą i Berlinem?" - zebrani odpowiedzieli: "nie!". Na pytanie: "czy chcecie, żeby Polacy byli równi między sobą i regiony były równe?" i "czy chcecie, żeby komuniści poszli w końcu do diabła?" - zebrani w auli uniwersyteckiej jednogłośnie odpowiedzieli: "tak!".

