J. Kaczyński: będziemy pokazywali, że Niemcy nie rozliczyli się ze zbrodni; oni muszą ponieść ciężkie straty reputacyjne

Będziemy pokazywali, że Niemcy nie rozliczyli się ze zbrodni. Oni muszą ponieść ciężkie straty reputacyjne - mówił w sobotę prezes PiS Jarosław Kaczyński, który odnosił się do egzekwowania zadośćuczynienia od Niemiec za II wojnę światową.

Jarosław Kaczyński na spotkaniu z mieszkańcami Zielonej Góry był pytany o proces egzekwowania zadośćuczynienia od Niemiec za zniszczenia i zbrodnia uczynione narodowi polskiemu podczas II wojny światowej. "Będzie (to) przebiegało poprzez stale trwającą akcję, która trwa w tej chwili" - odparł. "Zostały skierowane noty do bardzo wielu krajów. W tej chwili przychodzą odpowiedzi. Wcale nienajgorsze z naszego punktu widzenia" - dodał.

Prezes PiS poinformował, że obecnie kręcone są filmy o niemieckiej okupacji, które mają być pokazywane na świecie. "Zachód, i w ogóle świat, bardzo niewiele o tym wie" - podkreślił.

"Czesi potrafili z jednych Lidic zrobić symbol, który jest znany w Europie" - zauważył Kaczyński. "A wiecie państwo, ile takich wsi było tylko na tych dzisiejszych terenach Polski, które zostały zachowane po II wojnie światowej tzn. nie licząc tej części wschodniej? Tylko na tych terenach takich wsi i małych miasteczek było przeszło 1000" - dodał.

Kaczyński poinformował, że Polska będzie pokazywać działania Niemiec podczas II wojny światowej "na 150 różnych sposobów". "Będziemy pokazywali to, że oni się nie rozliczyli z tych zbrodni" - zapowiedział.

"Niemcy są głęboko przekonani, że są potęgę moralną i wielu ludzi na świecie też jest o tym przekonanych" - zaznaczył Kaczyński. "Oni muszą ponieść ciężkie straty reputacyjne. Jak je poniosą, to wtedy zrozumieją, że trzeba rozmawiać. Tylko my tu musimy być energiczni i aktywni - i to musimy być my, mówię o naszym obozie politycznym. Bo tamci, choć zostali w Sejmie przymuszeni do głosowania za zadośćuczynieniem, to z tego zrezygnują i będzie +buzi, buzi+ i udawanie przyjaciół" - dodał lider PiS.

1 września zaprezentowano raport o stratach poniesionych przez Polskę w wyniku agresji i okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej, z którego wynika, że ogólna kwota strat to ponad 6 bilionów 220 miliardów zł 609 mln zł. Raport przygotował działający w poprzedniej kadencji parlamentu zespół, którym kierował poseł PiS Arkadiusz Mularczyk.

Na początku października minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau podpisał notę dyplomatyczną ws. odszkodowań za szkody wyrządzone przez Niemcy w wyniku niemieckiej agresji i okupacji w latach 1939-1945, w której Rzeczpospolita Polska domaga się m.in. odszkodowania za straty materialne i niematerialne w wysokości 6 bilionów 220 miliardów 609 milionów złotych.