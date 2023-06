J. Kaczyński: bez zmiany decyzji TK referendum ws. liberalizacji aborcji nie miałoby żadnego znaczenia

Bez zmiany decyzji Trybunału Konstytucyjnego referendum w sprawie liberalizacji zasad aborcji w Polsce nie miałoby żadnego znaczenia. Trzeba by też zmienić Konstytucję; nie będę ukrywał, że głosowałbym przeciwko takiej zmianie - powiedział w sobotę wicepremier, prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Prezes PiS został zapytany w RMF FM, czy w ogólnopolskim referendum powinno znaleźć się pytanie o liberalizację zasad aborcji. Jak zaznaczył, w tej sprawie zapadło rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego i bez zmiany decyzji TK nic nowego nie może się zdarzyć.

"Tutaj referendum nie miałoby żadnego znaczenia, to po pierwsze. Po drugie, tak naprawdę trzeba by także zmienić Konstytucję. Nie będę ukrywał, że głosowałbym przeciwko takiej zmianie" - powiedział.

Kaczyński stwierdził też, że warto robić referenda, ale o "sprawy, które mają charakter praktyczny".

"Jeżeli chodzi o tę sprawę, o której pan wspomniał, to - ja nie chcę przesadzać - ale niemalże na każdym rogu w Warszawie i w wielu innych miejscach można załatwić i nikt tego nie zwalcza" - przekonywał. "Robienie referendum miałoby sens wtedy, gdybyśmy np. zażądali, by z tym zdecydowanie skończyć. My takiego żądania nie stawiamy" - dodał.

Kaczyński był też pytany o projekt prezydencki przewidujący wprowadzenie przesłanki umożliwiającej przerwanie ciąży, jeśli u płodu zdiagnozowano tzw. wady letalne.

Na uwagę, że taki pomysł sprawiłby, że młodzi wyborcy, zwłaszcza młode kobiety spojrzałyby "łaskawszym okiem" na PiS, wicepremier odparł, że "taka linia" została przyjęta przez wiele partii centrowych i centroprawicowych na Zachodzie. "Ta linia doprowadziła do tych zmian, które mamy dzisiaj w Europie i które z całą pewnością jej nie służą" - powiedział.

"Mamy naprawdę takie podręcznikowe objawy kryzysu cywilizacyjnego, i to takiego kryzysu prowadzącego do upadku. Ja bym bardzo nie chciał, żeby w Polsce wydarzenia się potoczyły w podobny sposób. Walczymy o to i mamy nadzieję - bo pewien ruch w tym kierunku jest także na Zachodzie - żeby ten trend, fatalny trend, odwrócić" - ocenił prezes PiS.

W Polsce aborcja jest obecnie możliwa w dwóch przypadkach: gdy ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety lub gdy powstała w wyniku czynu zabronionego (gwałt, kazirodztwo).

Obowiązujące w Polsce od 1993 r. przepisy antyaborcyjne zostały zmienione na skutek wyroku TK z października 2020 r. Wcześniej ustawa o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, zwana tzw. kompromisem aborcyjnym, zezwalała na dokonanie aborcji także w przypadku ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu. Ta przesłanka do przerwania ciąży została uznana przez TK za niekonstytucyjną, co wywołało falę protestów w całym kraju. Przepis ten utracił moc wraz z publikacją orzeczenia TK w styczniu 2021 r.