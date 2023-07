J. Kaczyński: chcemy być zamożnym, silnym społeczeństwem, które ma dobrze działające państwo

Chcemy być zamożnym, spokojnym, silnym społeczeństwem, które ma dobrze działające państwo - powiedział w niedzielę w Połajewie (woj. wielkopolskie) wicepremier, prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas spotkania z serii "Pikniki rodzinne".

Kaczyński stwierdził, że Wielkopolska przyjęła najlepszą drogę - z jednej strony tradycja, a z drugiej - nowoczesność i postęp pod każdym względem. "To jest to, co powinno być w całym naszym kraju uznawane za tą podstawową regułę, to jest to, co prowadzi nas ku celom, które - jak sądzę - każdy z nas chciałby zrealizować, chciałby zobaczyć i to w nie tak odległym czasie jako te, które już zostały spełnione" - mówił.

Te cele - podkreślił - "sprowadzają się do tego, że chcemy być zamożnym, spokojnym, silnym społeczeństwem mającym silne, dobrze działające i oczywiście demokratyczne pod każdym względem państwo".

"I idziemy tą drogą, chociaż czasy - trzeba to sobie jasno powiedzieć - są ciężkie, cięższe niż jeszcze nie tak dawno temu. Idziemy tą drogą, bo zmieniliśmy sposób działania, zmieniliśmy sposób działania naszego rządu, naszej władzy, mechanizmy gospodarcze - dzięki temu zdołaliśmy załatwić tutaj bardzo wiele spraw i one ciągle są załatwiane i ciągle będziemy pod tym względem szli do przodu, a podstawą tego wszystkiego jest przeświadczenie, że Polacy muszą być traktowani w zgodzie z konstytucją - równo, to znaczy wszyscy mają takie same prawa, wszystkie regiony mają takie same prawa, wszyscy muszą mieć takie same szanse" - podkreślał wicepremier.