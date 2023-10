J. Kaczyński: chcemy reparacji od Niemiec; nie może być tak, że innym się płaci, a Polakom nie

Chcemy być w Unii Europejskiej, ale chcemy pozostać suwerennym państwem. Chcemy reparacji od Niemiec, bo nie może być tak, że innym się płaci, a Polakom nie - mówił w niedzielę w Katowicach wicepremier, prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Lider PiS podczas konwencji tej partii w Katowickim "Spodku" powiedział, że celem jego ugrupowania jest dorównanie przez Polskę państwom Europy Zachodniej.

"To jest dzisiaj nasz cel, możliwy do zrealizowania, ale on w najwyższym stopniu nie odpowiada naszym sąsiadom, a także niektórym innym. Dlatego w ramach systemu Tuska systemu, który (...) czyni kondominium niemiecko-rosyjskie" - powiedział.

Kaczyński przypomniał, że PiS wywodzi się z Porozumienia Centrum. "A Porozumienie Centrum było pierwszą partią, która zażądała, aby Polska weszła do EWG. My chcemy być w UE, ale chcemy pozostać suwerennym państwem. Nie chcemy być dla nikogo szczudłami. Chcemy reparacji od Niemiec. To jest nie tylko kwestia tego, co ma wymiar finansowy i nam się należy, ale jest to także kwestia naszej godności. To nie może być tak, że innym się płaci, a Polakom nie. Polakom się nie płaci. O to trzeba walczyć" - zaznaczył Kaczyński.