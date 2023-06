J. Kaczyński: Chcemy, żeby granica polsko-białoruska była chroniona jeszcze mocniej, niż w trakcie poprzednich ataków

Chcemy, żeby granica polsko-białoruska była chroniona jeszcze mocniej, niż w trakcie tych ataków, z którymi mieliśmy już do czynienia - powiedział w środę po posiedzeniu Komitetu Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego i Spraw Obronnych, wicepremier, prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Kaczyński na konferencji prasowej został zapytany, jak będzie w praktyce wyglądać wzmocnienie granicy z Białorusią i czy relokowane zostaną tam jednostki Wojska Polskiego, Straży Granicznej czy policji.

"Nie jest moim zdaniem mówienie o sprawach, które są co najmniej tajemnicą służbową, a często to są jeszcze tajemnice wyższej rangi (...). Chcemy, żeby ta granica - jeżeli oczywiście pewnego rodzaju przewidywania się potwierdzą, bo daj Boże, że się nie potwierdzą - była chroniona jeszcze mocniej, niż była chroniona w trakcie tych ataków, z którymi mieliśmy do czynienia" - podkreślił.

Wicepremier został zapytany, czy wraz z pojawieniem się Grupy Wagnera na Białorusi istnieje ryzyko zwiększenia niebezpieczeństwa od strony granicy polsko-rosyjskiej, w okolicach Królewca.

"Nie notujemy w tej chwili żadnych takich objawów" - odpowiedział Jarosław Kaczyński.

Szef MON Mariusz Błaszczak dodał, że granica z obwodem królewieckim została również zabezpieczona. "To były działania podjęte już jakiś czas temu. Także my reagujemy z wyprzedzeniem" - stwierdził.

Kaczyński został również zapytany o to, czy gdyby koalicja PO-PSL w okresie swoich rządów nie zlikwidowała ponad 600 jednostek organizacyjnych Wojska Polskiego, tego typu działania byłyby dziś potrzebne.

"Byłyby potrzebne, bo przecież wtedy nie było sytuacji tego typu, jaką mamy w Polsce i wokół Polski przynajmniej od lutego 2022 r., a w gruncie rzeczy wcześniej, już od 2021 r. Natomiast to były posunięcia o charakterze na pewno bardzo niebezpiecznym dla państwa i po porostu antypaństwowym" - ocenił.

Według wicepremiera, "cechą naszej opozycji jest to, że ona w gruncie rzeczy naszego państwa nie uznaje, no chyba, że rządzi". "To nie jest tak, że w demokracji jedna formacja może uważać, że tylko ona ma monopol na rządzenie, a jeżeli nie ona rządzi, to państwo już nie jest ważne. Jest ważne i mam nadzieję, że jeszcze doczekam czasów, kiedy będziemy mieć opozycję, która tę podstawę funkcjonowania mechanizmu demokratycznego uznaje. Bo na razie niestety nie uznaje a to oznacza, że w gruncie rzeczy znajduje się poza demokracją" - podkreślił.