J.Kaczyński: choć PSL deklaruje, że jest przeciw przymusowej relokacji migrantów, to w PE mówi co innego

PSL deklaruje zdecydowanie, że są przeciw przyjęciu pakietu w sprawie azylu i migracji. Tymczasem w Parlamencie Europejskim już nie ośmielają się powiedzieć niczego przeciw - powiedział w czwartek wicepremier i prezes PiS Jarosław Kaczyński. "Nie wierzcie PSL" - zaapelował do mieszkańców Busko-Zdroju.

W środę w Brukseli na posiedzeniu ambasadorów państw członkowskich przy UE przyjęto ostatni element paktu migracyjno-azylowego. Polska i Węgry były przeciw. Wstrzymały się od głosu Słowacja, Czechy i Austria. Chodzi o tzw. rozporządzenie kryzysowe. Decyzja otwiera drogę do rozpoczęcia negocjacji z Parlamentem Europejskim nad ostatecznym kształtem nowych przepisów. Także w środę, podczas sesji plenarnej PE w Strasburgu, odbywała się debata pt. "Potrzeba szybkiego przyjęcia pakietu w sprawie azylu i migracji".

Władysław Teofil Bartoszewski (PSL) powiedział w środę PAP, że PSL jest przeciwko przymusowej relokacji migrantów. "Nasi europosłowie w europarlamencie głosują przeciw" - powiedział podkreślając, że Polska okazała ogromną solidarność w stosunku do uchodźców wojennych z Ukrainy, których przyjęła do siebie od wybuchu wojny.

Podczas czwartkowego spotkania z wyborcami w Busko-Zdroju prezes PiS Jarosław Kaczyński pytał: "Czy któryś z europarlamentarzystów wyszedł i powiedział w Parlamencie Europejskim: Nie, nie zgadzamy się na to?".

Jak dodał, "ani KO, ani PSL tego nie zrobili, mimo że jedni deklarują to mniej zdecydowanie, a PSL - deklarują zdecydowanie, że są przeciw (przyjęciu pakietu w sprawie azylu i migracji - PAP). Tylko w Parlamencie Europejskim już nie ośmielają się powiedzieć niczego przeciw" - powiedział Kaczyński.

Prezes PiS zwrócił także uwagę, że "PSL ma sojusz z grupą Hołowni, w której jest Róża Thun (europosłanka wybrana z listy Koalicji Europejskiej, obecnie reprezentująca Polskę 2050 - PAP), która jest wręcz fanatyczką tego rodzaju rozwiązań i fanatyczną zwolenniczką tego, żeby Unia Europejska zmieniła się w jedno państwo, realnie zarządzane przez Niemcy".

"Nie wierzcie państwo deklaracjom opozycji. Nie wierzcie PSL" - zaapelował Kaczyński. "To są ludzie, którzy wykonają w ostatecznym rozrachunku każde polecenie" - dodał.

Zwrócił uwagę, że "lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz wziął na siebie najgorsze rzeczy, co można usłyszeć na taśmach - czyli podniesienie wieku emerytalnego na wsi dla kobiet o 12 lat i zabór środków z OFE". "Jeżeli to zrobili, to również w kwestii migrantów to zrobią. Będą mogli udawać, że mają inne zdanie" - stwierdził Kaczyński.

Tzw. pakt azylowo-migracyjny, to przygotowana przez Komisję Europejską propozycja zmiany obowiązujących przepisów unijnych. Przewiduje ona m.in. system "obowiązkowej solidarności". Polega on de facto na tym, że albo kraje przyjmują migrantów, albo muszą płacić około 20 tys. euro za każdą osobę. Jak czytamy w tekście propozycji legislacyjnej, "żadne państwo członkowskie nie będzie nigdy zobowiązane do przeprowadzania relokacji", ale "ustalona zostanie minimalna roczna liczba relokacji z państw członkowskich, z których większość osób wjeżdża do UE, do państw członkowskich mniej narażonych na tego rodzaju przyjazdy".

"Natomiast minimalna roczna liczba wkładów finansowych zostanie ustalona na 20 tys. euro na relokację. Liczby te można w razie potrzeby zwiększyć, a sytuacje, w których nie przewiduje się potrzeby solidarności w danym roku, również zostaną wzięte pod uwagę" - czytamy w propozycji.