J.Kaczyński: dla nas hasło "Bezpieczna przyszłość Polaków" nie jest puste

Dla nas hasło "Bezpieczna przyszłość Polaków" nie jest puste; chodzi tu o bezpieczeństwo seniorów, związane z emeryturami, ale także i bezpieczeństwo związane z migracją i bezpieczeństwem granic - dla nas to jest konkret - powiedział wicepremier, prezes PiS Jarosław Kaczyński.

W środę Kaczyński, wraz z kandydatami PiS do sejmu i Senatu z woj. warmińsko-mazurskiego wziął udział w spotkaniu z wyborcami w Elblągu. Podczas wystąpienia ocenił, że zbliżające się wybory parlamentarne są najważniejsze, "jeśli liczyć od tych w 1989 roku".

"Tamte decydowały o dalszym biegu wydarzeń w Polsce - oczywiście w innych warunkach, w innych okolicznościach - i te też będą o tym decydowały. Odnieśmy się do naszego hasła: +Bezpieczna przyszłość Polaków+: Dla nas to hasło nie jest puste. Ono wyraża coś co robiliśmy, robimy i mamy zamiar robić, i to na różnych płaszczyznach, we wszystkich wymiarach tego pojęcia, jakim jest bezpieczeństwo" - oświadczył prezes PiS.

Kaczyński nawiązał do kwestii bezpieczeństwa socjalnego seniorów. "My robimy wszystko, by te emerytury wzrastały. (...) Jeśli chodzi o ten rodzaj bezpieczeństwa, to nasi przeciwnicy z Donaldem Tuskiem na czele nie bardzo się tym przejmowali" - ocenił.

"To jest jeden wymiar. Ale jest też inny wymiar, związany z bezpieczeństwem w takim bardziej potocznym rozumieniu. To jest związane z naszymi granicami, to jest związane z różnego rodzaju planami UE, przymusowej relokacji - chodzi o to, żeby w Polsce nie działo się to, co dzieje się w wielu krajach zachodniej Europy, które mają ogromne kłopoty z migrantami, które kosztowały już życie bardzo wielu ludzi, zakłócały normalne funkcjonowanie społeczeństwa. (...) U nas tak nie jest, i to jest sprawa bezpieczeństwa" - mówił prezes PiS.

"Przypomnijmy sobie naszych przeciwników - otóż oni mówili, że właściwie nie ma ograniczeń, jeśli chodzi o liczbę ewentualnie przyjętych. (...) A sprawa granicy (polsko-białoruskiej)? Co tam się wyprawiało - Tusk przyjeżdżał i mówił, że trzeba do tego trzeba dodać jeszcze przewody elektryczne - znaczy chciał to porównać z tymi przeszkodami, ogrodzeniami, które były wokół obozów koncentracyjnych... Coś obrzydliwego. My się przecież bronimy. To nie są żadni prawdziwi migranci, to ludzie zwożeni przez Łukaszenkę, a w gruncie rzeczy Putina, by zdestabilizować Polskę" - dodał prezes PiS.

Jak podkreślił, "gdybyśmy się nie bronili", doszłoby do "wielkiej destabilizacji kraju", a Polska zostałaby wyłączona z systemu wspierania zaatakowanej przez Rosję Ukrainy.. "Taki był plan. Dzięki nam, dzięki ogrodzeniu on się nie powiódł, ale przecież mógł powieść" - zaznaczył Kaczyński.