J. Kaczyński: dla Polski dziś jest tylko jedna szansa - Prawo i Sprawiedliwość; zwyciężymy!

Dla Polski dziś jest tylko jedna szansa, jedna alternatywa - Prawo i Sprawiedliwość, to jest Zjednoczona Prawica. Mimo różnych zdań w niektórych sprawach, potrafimy działać razem i będziemy w stanie kierować Polską dalej - powiedział w niedzielę w Stawiskach wicepremier i prezes PiS Jarosław Kaczyński.

"Zwyciężymy. Naprawdę zwyciężymy!" - zaznaczył.

Prezes PiS wypowiedział się w niedzielę podczas pikniku rodzinnego w Stawiskach na temat swoich konkurentów w wyborach.

"W jedno nie wierzcie, że będziemy rządzili z Konfederacją. Nie będziemy rządzili" - podkreślił wicepremier Kaczyński. "Ich program to jest doprowadzenie was do nędzy; ich program to jest ponad 4 tys. zł na każdego obywatela w bonie na leczenie. Jak się wtedy może leczyć człowiek chory na nowotwór, poważnie chory na serce czy inną poważną chorobę? Czasami więcej kosztuje nawet jeden dzień takiego leczenia" - zwrócił uwagę Jarosław Kaczyński.

Prezes PiS stwierdził, że pomysły Konfederacji "oznaczają skazanie wielu ludzi na śmierć". "To są pomysły szaleńców. To są pomysły dzieciaków. Tylko one mogą uwierzyć w taki program. Nie wierzcie w nasze wspólne rządy" - zaapelował.

Jak zaznaczył prezes PiS, "jedyną szansą, aby Polska szła tą drogą, którą w ciągu tych ostatnich lat podążała jest poparcie nas".

"Mimo piekielnych trudności, mimo COVID-19, mimo wojny, mimo inflacji, która na szczęście się zmniejsza i niedługo będzie niewysoka, potrafiliśmy dla kraju zrobić naprawdę bardzo wiele" - powiedział Kaczyński. Jak dodał, "razem z wami jesteśmy w stanie zrobić jeszcze dużo, dużo więcej".

"O PSL i Trzeciej Drodze nie będę mówił, bo gdzie ta +droga+ prowadzi nikt nie wie" - ocenił.

"Jest dwóch takich panów, którym - jednego zazdroszczę - wzrostu" - powiedział. Dodał, że nie zazdrości "płaczów nad Konstytucją". "Rozumiem, że jest wzruszony, ale żeby +stary chłop płakał+? +Chłopaki nie płaczą" - podkreślił Kaczyński. "On już nie chłopak, dlatego tym bardziej nie powinien płakać" - dodał.

"Dla Polski jest dziś tylko jedna szansa, jedna alternatywa - to jest Prawo i Sprawiedliwość, to jest Zjednoczona Prawica. My potrafimy się zjednoczyć. Mimo różnych zdań w niektórych sprawach potrafimy działać razem i będziemy w stanie kierować Polskę dalej" - oświadczył prezes PiS.

"Nasza partia z różnego rodzaju błędów wyciąga wnioski. Jesteśmy ludźmi, którzy chcą być uczciwi i w ogromnej większości są uczciwi" - powiedział Kaczyński.

Odnosząc się do opozycji powiedział, że "oni mają swoje sądy - jak to mówił jeden z nich i oni swoich ewidentnych przestępców zaciekle bronią bez żadnego wstydu". "Pod tym względem są po prostu bezczelni" - ocenił.

"Kto za tym stoi? Kto realizuje tę politykę? - Donald Tusk - prawdziwy wróg naszego narodu. Trzeba to jasno w końcu powiedzieć. Ten człowiek nie może rządzić Polską. Ten człowiek powinien w końcu pójść do swoich Niemiec i niech tam szkodzi, a nie tu" - wskazał prezes PiS. Po tych słowach rozległy się oklaski zebranych.

"(Tusk - PAP) może pójść również na Białoruś. Tam też by się przydał, ale on woli Niemcy. On woli Niemcy na pewno" - ocenił wicepremier Kaczyński.