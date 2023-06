J.Kaczyński: do działalności partyjnej wrócili sprawdzeni ludzie, celem wyborów jest zwycięstwo

Do działalności partyjnej wróciło kilka osób sprawdzonych, z którymi świetnie się znamy z wieloletniej współpracy; z punktu widzenia wyborów partia jest najważniejsza, celem jest zwycięstwo - mówił w sobotę w radiu RMF FM szef PiS, wicepremier Jarosław Kaczyński.

Jak podkreślił, oczywistym celem wyborów jest to, by były zwycięskie; zaznaczył, że z punktu widzenia wyborów "z całą pewnością partia jest najważniejsza".

Kaczyński był też pytany o to, że jeśli skupi sią na pracy w rządzie, to kto skupi się na tym, co będzie się działo w partii, a z punktu widzenia wyborów partia jest najważniejsza. "Z punktu widzenia wyborów z pewnością partia jest najważniejsza. Ale proszę zwrócić uwagę, że w tej chwili wróciło do działalności partyjnej parę osób, które przedtem - choćby ze względu na pobyt w europarlamencie - się tym nie zajmowały. To są ludzie sprawdzeni, a poza tym my się świetnie znamy z wieloletniej współpracy. Jakoś to, jak sądzę, wyjdzie" - powiedział Kaczyński w RMF FM.

Kilka dni temu szefem sztabu wyborczego PiS został europoseł Joachim Brudziński, który zastąpił europosła Tomasza Porębę.

Kaczyński dopytywany o swój powrót do rządu zaznaczył, że zaletą takiej sytuacji jest to, iż "zauważa się problemy, których nie zauważają ci, którzy są w środku". "I to nie dlatego, że są mało uważni, tylko po prostu tak to bywa. Proszę nie pytać mnie o szczegóły, tym bardziej, że to są sprawy nie pierwszej wagi, ale ponieważ akurat ja się tym zajmowałem, kiedy byłem tutaj wicepremierem, a byłem też i kiedyś premierem więc wiem, że są ważne, chociaż nie chodzi tutaj o działanie ministrów czy wiceministrów, tylko o niższe szczeble" - dodał szef PiS.

Pytany o swoją wcześniejszą pracę w rządzie na stanowisku wicepremiera podkreślał, że zajmował się m.in. sprawami obrony narodowej i bezpieczeństwa wewnętrznego. "Żeby zabezpieczyć granicę wschodnią, najpierw tymi doraźnymi zabezpieczeniami, później tym murem, wszystkie decyzje zapadły, zanim w ogóle się ta sprawa zaczęła, bo już wiedzieliśmy dzięki informacjom z Litwy, że ona się zacznie" - podkreślił wicepremier.

"I właściwie wszystkie decyzje, poza tą odnoszącą się do stanu wyjątkowego na granicy, zapadły zanim w ogóle ten problem ruszył i były także inne decyzje, o których nie mogę tutaj mówić ze względu na ich tajność, ale które też zostały podjęte ze względu na to, że mogło być różnie, mogły być jeszcze ostrzejsze warianty tej wojny hybrydowej" - powiedział Kaczyński.

"Krótko mówiąc, było czym się zajmować. A od chwili, gdy wybuchła wojna na Ukrainie, która od jakiegoś czasu była już przewidywana, i tutaj w nocy, i nad ranem podejmowaliśmy decyzje co do tego, co będziemy robić, to ta sprawa była - można powiedzieć - głównym zajęciem i także przedłużyła mój pobyt w rządzie o wiele miesięcy" - dodał wicepremier.