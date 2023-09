J.Kaczyński: film "Zielona granica" jest przygotowaniem do zburzenia muru na granicy z Białorusią i do zgody na relokację

Film "Zielona granica" jest przygotowaniem do zburzenia ogrodzenia na polsko-białoruskiej granicy i do zgody na relokację uchodźców - powiedział w piątek prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Stworzony przez Agnieszkę Holland film "Zielona granica" opowiada o sytuacji uchodźców na polsko-białoruskiej granicy. Film miał swoją premierę 5 września podczas festiwalu filmowego w Wenecji; w piątek wszedł do kin w Polsce.

O nowym filmie Agnieszki Holland mówił w piątek prezes PiS. "Film jest sfinansowany w niemałej mierze przez tych, którzy dzisiaj stanowią podstawę głównej siły opozycji, bo to i Warszawa, i Mazowsze rządzone przez PSL, z drugiej strony różne instytucje zewnętrzne, także związane z Komisją Europejską" - mówił Kaczyński.

W jego ocenie film jest "przygotowaniem do zburzenia ogrodzenia i do zgody na relokację". "Tak to trzeba odbierać na płaszczyźnie politycznej" - oświadczył.

