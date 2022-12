J. Kaczyński: gdyby Polska nie była poddawana ograniczeniom, szybciej by się rozwijała

Gdyby Polska nie była poddawana ograniczeniom, nasz pościg za poziomem życia, który został osiągnięty na zachodzie Europy, byłby łatwiejszy i szybszy - ocenił prezes PiS Jarosław Kaczyński. Jak zaznaczył, za tymi ograniczeniami kryją się konkretne interesy, których centrum jest zwykle w Niemczech.

Kaczyński na spotkaniu z sympatykami partii w Legnicy mówił o projekcie europejskim, którego celem jest stworzenie nowej sytuacji w Europie. Jak wskazywał, realizowane w ramach tego projektu przedsięwzięcia, decyzje, zakazy "potężnie uderzają w nasze możliwości rozwojowe".

Zdaniem lidera PiS, Polska poddawana jest dziś ograniczeniom, "które dzisiaj nazywają się klimatycznymi, ale które są tak ustawione, że wyraźnie służą jednym, a wyraźnie szkodzą innym".

"Nam szkodzą, innym służą. Gdybyśmy nie byli poddawani wielu innym rygorom, które w tym planie się znajdują i które mają być coraz bardziej zaostrzone, to nasza droga do przodu, nasz pościg za tym poziomem życia, który został osiągnięty na zachodzie Europy, byłby dużo łatwiejszy. My i tak idziemy do przodu, ale moglibyśmy iść wyraźnie szybciej. Musimy sobie z tego zdawać sprawę" - powiedział Kaczyński.

Jak zaznaczył, tych ograniczeń ma być coraz więcej. "Przy czym za każdym takim rozwiązaniem - przecież zwykle uzasadnianym czy to względami klimatycznymi, czy jakimiś innymi, ale w każdym razie pozytywnymi - tak naprawdę kryją się różne, bardzo konkretne interesy. Zwykle centrum tych interesów jest w Niemczech, jest w Holandii, czasem także we Francji, ale na pewno nie w tej części Europy i na pewno nie w Polsce" - podkreślił lider PiS.