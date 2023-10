J. Kaczyński: jesteśmy jednoznacznie przeciwko relokacji

Jesteśmy jednoznacznie przeciwko relokacji - powiedział w sobotę podczas konwencji wojewódzkiej PiS w Lublinie wicepremier, prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Jest to kwestia dla nas całkowicie zasadnicza - dodał.

Kaczyński odniósł się również do kwestii bezpieczeństwa wewnętrznego. "Oni likwidowali komisariaty, ograniczali policję, służbę. Nie było żadnego planu modernizacji policji, chociaż często komisariaty policji wyglądały tak, jakby to był wczesny PRL i bardzo wielu innych rzeczy brakowało. My tę politykę całkowicie odwróciliśmy" - podkreślił.

"Teraz dochodzi jeszcze druga kwestia, czyli kwestia nielegalnych imigrantów i kwestia relokacji. My jesteśmy jednoznacznie przeciwko relokacji" - wyjaśnił prezes PiS. "Nasz premier w Grenadzie, gdzie była nieformalna narada Rady Europejskiej, powiedział +nie+ i doprowadził do tego wraz z Viktorem Orbanem - nie we wszystkim, ładnie mówiąc, się z nim dzisiaj zgadzamy, ale w tej sprawie też ma rację - że te konkluzje odnoszące się do tych spraw zostały wycofane" - przypomniał. "Oczywiście to była nieformalna rada, ale i na pewno tak będzie na posiedzeniu formalnej rady" - dodał.

"Natomiast druga strona w tej sprawie wije się jak piskorz i nie chce powiedzieć prawdy. A prawda jest po prostu taka, że oni się podporządkują temu, co im panowie każą. Taką mają naturę, takie mają geny. Bo to jest chyba jakieś genetyczne, żeby mieć niewolę w sobie, w swoim umyśle, w swoim sercu" - mówił Jarosław Kaczyński. "I mają takie zadanie, aby takie zadanie spełnić, to trzeba mieć pewne cechy. Oni najwyraźniej te cechy właśnie mają" - wskazał.

Prezes PiS zaznaczył również, że "to jest dzisiaj ogromne zagrożenie". "Co się dzieje na zachodzie Europy to państwo wiecie. to się działo już bardzo dawno. Kiedy mówiłem o tym pierwszy raz w 2015 r. w Sejmie, to w gruncie rzeczy opisywałem sytuację taką, jak dziś. Tylko wtedy różne ambasady, szczególnie szwedzka, zaczęły protestować. Dzisiaj już nikt nie protestuje, bo mówiłem po prostu prawdę" - mówił. Ocenił ponadto, że "dzisiaj jest gorzej niż było osiem lat temu". "Dlatego jest to kwestia dla nas całkowicie zasadnicza" - dodał.

"Niech nikt nie myśli, że tego uniknie, bo ten rozdział jest na zasadzie każda gmina. Oczywiście ci ludzie są rożni, ale bardzo wielu jest takich, którzy po prostu w żadnym wypadku nie są w stanie normalnie żyć w społeczeństwie, nie zagrażając innym, po prostu uczciwie pracować" - wskazał Jarosław Kaczyński.