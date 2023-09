J.Kaczyński: jeżeli nasze granice nie będą strzeżone, to będziemy mieli sytuację jak na Lampedusie

Jeżeli nasze granice nie będą strzeżone, to będziemy mieli do czynienia z taką sytuacją, jaka ma miejsce na Lampedusie, która z czasem może okazać się czymś, co będzie występowało - i to w nieporównanie większej skali - w całej Europie - powiedział prezes PiS, wicepremier Jarosław Kaczyński.

Kaczyński podkreślił w oświadczeniu wygłoszonym po wtorkowym posiedzeniu Rady Ministrów, iż "Polska pokazuje, że można walczyć z nielegalną imigracją, ale trzeba po prostu strzec swoich granic".

"Jeżeli, te granice nie są strzeżone - i to wszystko jedno, czy to są granice morskie, czy też granice na lądzie - to wtedy mamy do czynienia z taką sytuacją, jaka dzisiaj ma miejsce na Lampedusie, ale która z czasem i to niezbyt długim czasem, może okazać się czymś, co będzie występowało - i to w nieporównanie większej skali - w całej Europie" - powiedział wicepremier.

"Jeszcze raz podkreślam, że to, co robi z tej chwili Komisja Europejska właśnie do takiej sytuacji prowadzi. I ktoś musi mieć odwagę powiedzieć to wprost, bez żadnego bawienia w różnego rodzaju dyplomatyzowanie, powiedzieć wprost, że tak w tej chwili wygląda sytuacja w Europie" - podkreślił Kaczyński.

"To jest nasz obowiązek wobec Polski, ale to jest także nasz obowiązek wobec Europy i wobec Unii Europejskiej" - dodał prezes PiS.