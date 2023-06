J. Kaczyński: każdy wzrost notowań opozycji jest dla nas wyzwaniem; ale oni maszerują, a my rozwiązujemy konkretne problemy

Każdy wzrost notowań opozycji jest dla nas wyzwaniem; ale oni maszerują, a my rozwiązujemy konkretne problemy - powiedział w sobotę w radiu RMF FM wicepremier, prezes PiS Jarosław Kaczyński. Będziemy proponować pewną perspektywę dla Polski, która dla znacznej części społeczeństwa będzie ważna - dodał.

Wicepremier, prezes PiS był pytany w radiu RMF FM, czy czuje na plecach oddech opozycji, ponieważ po marszu 4 czerwca opozycja wyraźnie zyskała na sile, zyskała także wiarę w siebie i wiatr w żagle, co pokazały również sondaże. W tym kontekście Kaczyński został zapytany, czy jest to dla niego duże wyzwanie.

"Każdy wzrost notowań opozycji - a my nie mamy zwyczaju przeczyć faktom - jest dla nas wyzwaniem. Ale oni maszerują, a my rozwiązujemy konkretne problemy i jednocześnie proponujemy nowe rozwiązania, daleko idące" - odparł prezes PiS. "Będziemy także proponować pewną perspektywę dla Polski, która - jak sądzę - przynajmniej dla znacznej części społeczeństwa będzie ważna" - dodał wicepremier.

Jak wyjaśnił, "chodzi o coś, co - przynajmniej dla młodszego i średniego pokolenia - może być bardzo istotne". "To, do którego ja należę, już pewnie tego nie zobaczy, a przynajmniej w finale. To jest coś, czego każdy polski patriota, każdy człowiek, który ma jakiekolwiek przywiązanie do Polski, powinien sobie życzyć" - podkreślił.

"Taka Polska, która byłaby tylko podobna, bo nie może być inaczej, do tej, która istniałaby, gdyby nie było II wojny światowej, gdyby nie było I wojny światowej, nawet gdyby nie było utraty niepodległości. Ja nie mówię oczywiście o terytorium. Nie kwestionuję naszego dzisiejszego terytorium, tylko to, co jest w Polsce, jak Polska wygląda. Oczywiście tutaj nie będziemy wprowadzali żadnych retrospektywnych rozwiązań. Chcielibyśmy stworzyć Polakom taką perspektywę naprawienia tego wszystkiego, tych wszystkich nieszczęść, które nas spotkały" - powiedział Kaczyński.