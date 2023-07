J.Kaczyński: liczymy na to, że w referendum większość Polaków nie zgodzi się na przymusową relokację

Liczymy na to, że w referendum większość Polaków nie zgodzi się na przymusową relokację imigrantów. Nie chcemy przeżywać tego, co duża część Europy Zachodniej, powtarzanie błędów nie jest wyrazem solidarności międzynarodowej - powiedział wicepremier, prezes PiS Jarosław Kaczyński w Polskim Radiu 24.

W czerwcu prezes PiS Jarosław Kaczyński oświadczył, że kwestia relokacji migrantów w Unii Europejskiej musi zostać poddana pod referendum. Zamiar przeprowadzenia referendum razem z przypadającymi na jesieni wyborami parlamentarnymi potwierdził premier Mateusz Morawiecki.

W piątek Jarosław Kaczyński był pytany, czy podtrzymuje ten pomysł w związku z tym, że sytuacja w UE zmieniła się, a do Węgier i Polski dołączyły inne państwa protestujące przeciwko tzw. paktowi migracyjnemu i przymusowej relokacji, m.in. Niemcy i Holandia. "Różnie można interpretować. Niemcy już nie tak dawno byli z nami w pewnej sprawie, później nagle się okazało, że to jest zupełnie przejściowe" - odpowiedział wicepremier.

"Przyjrzyjmy się temu, być może ma to związek z różnymi wydarzeniami, które odnoszą się nie tylko do sytuacji w samych Niemczech, choć na pewno coraz większe zdenerwowanie społeczeństwa niemieckiego tym, co się tam dzieje ze względu na imigrantów, jest tu czynnikiem istotnym (..) i prawdopodobnie rozstrzygającym" - mówił prezes PiS.

"Chcemy mieć zabezpieczenie przed tym, by ktokolwiek mógł złamać ważne referendum. Liczymy na to, że referendum będzie ważne i że oczywiście będzie referendum, w którym większość Polaków nie zgodzi się na tę przymusową relokację. I to po prostu każdemu, kto będzie przy władzy, nawet za wiele lat, (...) do nowego referendum w tej sprawie zwiąże ręce. W tym pozytywnym tego słowa znaczeniu" - powiedział Kaczyński.

"My po prostu nie chcemy przeżywać tego, co przeżywa duża część Zachodniej Europy. Bo nie jest wyrazem solidarności międzynarodowej powtarzanie błędów, które już są znane i właściwie przez wszystkich dostrzegane, tylko niektórzy już mają odwagę o tym mówić, a inni ciągle trzymają się tej starej zasady, że należy tej rzeczywistości po prostu nie zauważać" - wskazywał lider Prawa i Sprawiedliwości.

Na uwagę, że być może UE wycofa się z propozycji dotyczącej przymusowej relokacji imigrantów, Kaczyński odparł, że "być może, że się wycofa". "Ale my tu chcemy mieć rzecz zapewnioną. Poza tym tam będą pewnie także i inne pytania, bo przecież choćby ze strony UE padają w tej chwili najróżniejsze, bardzo dziwne postulaty" - zaznaczył, dodając, że wprowadzenie ich w życie mogłoby oznaczać, że "władze polskie niewielką tylko, bardzo niewielką częścią życia społecznego by kierowały". "My się na to w żadnym razie nie zgadzamy" - podkreślił.

W Senacie, kontynuującym w piątek posiedzenie, ma się odbyć m.in. głosowanie nad nowelą ustawy o referendum, która ma umożliwić przeprowadzenie referendum tego samego dnia, co wybory parlamentarne, prezydenckie lub do PE.