J. Kaczyński: mówimy jasne "nie" relokacji nielegalnych migrantów

Chcę jasno powiedzieć, że mówimy jasne "nie" relokacji nielegalnych migrantów; mówimy to dlatego, że wiemy, co się dzieje w krajach na południe, zachód i północ od naszych granic - powiedział na konwencji wojewódzkiej PiS we Wrocławiu wicepremier, prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Kaczyński podczas wystąpienia mówił m.in. o problemie, który - jak powiedział - jest w tym momencie ogromnie aktualny i który wiąże się z naszym bezpieczeństwem.

"Nie tym militarnym, ale tym codziennym. Polska jest dzisiaj krajem spokojnym o niskim stosunkowo poziomie przestępczości. Można żyć w normalnych warunkach, bez stałego zagrożenia. Ale są tacy, którzy chcą to zmienić" - powiedział lider PiS.

Unijne władze prowadzą błędną politykę wobec migracji?

W jego ocenie władze Unii Europejskiej nie wyciągnęły "żadnych wniosków z tego, co dzieje się w Europie od dłuższego czasu". "Z drugiej strony mamy do czynienia w Polsce z opozycją, która jest totalna, jak sama o sobie mówi, ale która jednocześnie jest antypaństwowa i antynarodowa" - wskazywał.

"Jej szef (Donald) Tusk zachowuje się w sposób skandaliczny i, razem wziąwszy, to tworzy sytuację naprawdę trudną. Musimy sobie z nią dać radę" - podkreślił.

Jak przypomniał, szefowa KE Ursula von der Leyen "ogłosiła ostatnio 10 punktów". "Dwa z nich to po prostu powrót do tego, co zostało odrzucone w 2018 roku. Odrzucone w ogromnej mierze dzięki Polsce, dzięki twardej polityce naszego rządu" - podkreślił Kaczyński.

Z Lampedusy do Polski - droga imigrantów według szefa PiS

Dodał, że chodzi o powrót do relokacji migrantów, który ma oznaczać "nic innego jak tylko sytuację, w której przymusowo będzie się do Polski zwozić tych, którzy dzisiaj są na Lampedusie, ale także w innych miejscach, których będzie coraz więcej".

"Pani von der Leyen powiedziała tym od przemytu, handlu ludźmi, od tych wszystkich, którzy przewożą ludzi do Europy +róbcie to dalej, to świetny interes, będziecie zarabiać jeszcze więcej+" - powiedział.

"To jest zachęta do tego, żeby Polska, inne kraje Europy oczywiście też zostały zalane tłumem ludzi, którzy są mamieni tym, że będą mogli tutaj lepiej żyć, a którzy bardzo często żyją, można powiedzieć, na różne, niekoniecznie obojętne z punktu widzenia zwykłego obywatela, sposoby" - mówił Kaczyński.

"Chcę jasno powiedzieć, my tutaj mówimy jasne "nie". Mówimy to dlatego, że wiemy co się dzieje w różnych krajach na południe, zachód i północ od naszych granic. Wiemy o strefach, gdzie nawet policja się boi wjeżdżać nawet większymi siłami, o ciągłych awanturach, o aktach terroru, o przestępstwach, o gwałtach o chuligaństwie i strachu ludzi" - wyliczał prezes PiS.

W pewnym momencie wystąpienie Jarosława Kaczyńskiego zostało zakłócone okrzykami. "Nie zwracajmy uwagi na te wrzaski, to jest jedyne, czym oni mogą się posługiwać. To znaczy kłamstwami, kłamstwami i jeszcze raz kłamstwami" - powiedział prezes PiS.