J. Kaczyński: musimy mieć odpowiedzialny, dorosły rząd

Musimy mieć odpowiedzialny, dorosły rząd - powiedział w sobotę wicepremier, prezes PiS Jarosław Kaczyński w Kielcach (woj. świętokrzyskie). "Rządzenie to jest ciężka praca, a nie cygara i dobre wina, nie haratanie w gałę" - dodał.

Podczas prezentacji listy wyborczej Prawa i Sprawiedliwości w Kielcach, wicepremier, prezes PiS Jarosław Kaczyński zaznaczył, że "musimy mieć odpowiedzialny, dorosły rząd". "Nieprzypadkowo mówię dorosły, bo mieliśmy przez osiem lat w Polsce rząd niedorosły, rząd chłopców w krótkich spodenkach. Tu nie chodzi o ich - jak to się dzisiaj mówi - PESEL, tylko o to, co w głowach" - powiedział.

Prezes PiS wskazał, że "w życiu każdego człowieka są różne etapy". "Jest etap także młodzieńczy, bardzo piękny, ale jednak mający pewne cechy, które nie predestynują do tego, aby rządzić. Oni tych cech - mimo niekiedy całkiem dojrzałego wieku - nie pozbyli się" - podkreślił.

"Rządzenie to jest ciężka praca, a nie cygara i dobre wina, nie haratanie w gałę. To jest umiejętność właściwego rozpoznania rzeczywistości. To jest tak, że gdy jedni wiedzieli, skąd może przyjść zagrożenie i przestrzegali przed tym - mówię o moim śp. Bracie, to inni wyściskiwali się Putinem, nawet na smoleńskim lotniku" - mówił.

"I ci ludzie, tacy ludzie, nie mogą po prostu rządzić, nie mogą otrzymać nowej szansy. Tusk nie może otrzymać kolejnej szansy. On już pokazał, jaki jest" - podkreślił Jarosław Kaczyński.

