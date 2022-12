J. Kaczyński: musimy podjąć wielki wysiłek, który jest gwarancją naszego zwycięstwa

Wszyscy muszą podjąć wielki wysiłek, który jest gwarancją naszego zwycięstwa - mówił w niedzielę prezes PiS Jarosław Kaczyński. Mamy przeciwników tutaj i na zewnątrz; potrafimy zwiększyć nasze poparcie w krótkim czasie - dodał.

Prezes PiS na spotkaniu z mieszkańcami Nowej Soli (Lubuskie) zaapelował do wszystkich posłów, senatorów i pełnomocników okręgowych PiS o zgromadzenie ludzi do Korpusu Ochrony Wyborów. Jak mówił, "druga strona zapowiada awantury podczas wyborów, by stworzyć wrażenie, że są one sfałszowane".

"Musi być wielki wysiłek. Mamy przeciwników tutaj, przeciwników naprawdę zdolnych do wszystkiego, w tym złym tego słowa znaczeniu, i mamy także, niestety, przeciwników na zewnątrz" - powiedział Kaczyński.

"Ale powtarzam - Polacy nie z takich opresji wychodzili, a nasza partia potrafiła w ciągu jednej kampanii zwiększyć swoje poparcie o kilkanaście procent - prawie dwukrotnie. Potrafiliśmy też zwiększyć nasze poparcie dwukrotnie w ciągu jednego miesiąca - na przykład jak to było w 2004 roku" - mówił prezes PiS.

Jak dodał, "dzisiaj paru procent nam brakuje do tego, żeby uzyskać samodzielną większość". "Musimy je zdobyć. Ja nie twierdzę, że to jest łatwe, to jest trudne, ale trudne zadania to specjalność Prawa i Sprawiedliwości, to specjalność Zjednoczonej Prawicy" - oświadczył Kaczyński. "Zwyciężymy" - dodał.