J. Kaczyński: musimy robić wszystko, by chronić naszą suwerenność gospodarczą oraz prawo wyboru najkorzystniejszej drogi rozwoju

Musimy robić wszystko, by tam, gdzie można poszerzać, a tam, gdzie trzeba chronić naszą suwerenność gospodarczą oraz prawo wyboru najkorzystniejszej dla naszej Ojczyzny drogi rozwoju - napisał w liście do uczestników Kongresu 590 prezes PiS Jarosław Kaczyński.

W środę w Warszawie rozpoczął się "Kongres 590". Podczas dwóch dni letniej odsłony debaty będą toczyć się w czterech obszarach tematycznych: "Polityka", "Energia i ekologia", "Bezpieczeństwo i obronność" oraz "Gospodarka".

List do uczestników Kongresu skierował prezes PiS Jarosław Kaczyński. Odczytał go poseł PiS Marek Suski. "Dziś trudno sobie wyobrazić nasze życie społeczno-gospodarcze bez tego wydarzenia. Jak co roku dyskutujecie państwo o najważniejszych dla Rzeczypospolitej sprawach. Polska potrzebuje nieustającej, wieloaspektowej debaty o kluczowych zagadnieniach warunkujących jej pomyślność. A więc o sposobach zapewnienia stałego, dynamicznego wzrostu naszej gospodarki, umacniania szeroko rozumianego bezpieczeństwa, rozwijania nauki i kultury, a także podejmowania na pozostałych polach działań, służących wzmacnianiu spójności społecznej" - wskazał Kaczyński.

"Naszym celem jest dołączenie Polski do grupy bogatych i silnych państw europejskich, następnie okrzepnięcie w tym gronie oraz dalszy pościg za czołówką" - dodał.

Podkreślił, że "ten awans musi się odbywać w taki sposób, by z jego owoców mogło korzystać jak najwięcej obywateli naszego państwa, by stale wzrastał poziom i jakość życia Polek i Polaków, by to właśnie oni byli głównymi beneficjentami zachodzących przemian".

"Niewątpliwie osiągnięcie tak wytyczonego celu jest wielkim wyzwaniem i zadaniem bardzo ambitnym, ale pozostającym w zasięgu naszych możliwości. Oczywiście, abyśmy odnieśli sukces w budowaniu silnej duchem i gospodarką Rzeczypospolitej, muszą być spełnione określone warunki" - przekazał prezes PiS.

Wskazał, że "jednym z nich jest zachowanie wolności, a jest o nią, można powiedzieć w pewnych sferach, co raz trudniej". "Staje też ona w obliczu odradzających się oraz nowo powstających zagrożeń. Dziś szczególnie palące staje się znalezienie odpowiedzi na pytanie, na ile sztuczna inteligencja wyzwala człowieka z kolejnych ograniczeń, a na ile, prowadzi go ku nieodwracalnemu zniewoleniu. Z wolności, co wiemy z historii, filozofii i literatury można źle korzystać. Niemniej bez niej nie sposób sobie wyobrazić rzeczywistej samorealizacji jednostek i faktycznego rozwoju społeczeństwa, a zatem, jeśli chodzi o tę ostatnią kwestię, musimy robić wszystko, by tam, gdzie można poszerzać, a tam gdzie trzeba, chronić naszą suwerenność gospodarczą oraz prawo wyboru najkorzystniejszej dla naszej Ojczyzny drogi rozwoju" - podkreślił.

Życzył "by 8. edycja Kongresu 590, będącego tak wspaniałym forum twórczej wymiany myśli i doświadczeń, zrodziła piękne owoce". "Niech przyczynią się one do w jak największym stopniu do budowy Polski naszych marzeń. Korzystając z okazji chciałbym również podziękować wszystkim osobom, instytucjom i firmom, które wniosły swój wysiłek i starania w to wyjątkowe przedsięwzięcie. Oby przyszłorocznej edycji Kongresu 590 towarzyszyły już sprawiedliwy pokój na Ukrainie" - napisał prezes PiS.

Kongres 590 to coroczne wydarzenie gospodarcze, skupiające przedstawicieli polskiego biznesu, nauki, polityki i gości zagranicznych. Nazwa Kongresu 590 pochodzi od prefiksu kodu kreskowego, którym oznaczane są towary wytwarzane bądź dystrybuowane przez polskie przedsiębiorstwa. Wydarzenie odbywa się pod Honorowym Patronatem Prezydenta RP.