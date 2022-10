J.Kaczyński: musimy wykorzystać nasze szanse, by przyszły do nas dobre czasy

Musimy wykorzystać nasze szanse, by po przeszło trzech wiekach różnych nieszczęść przyszły do nas dobre czasu, żebyśmy czuli się nie gorsi od Zachodu i byli traktowani jak równe państwo; do tego trzeba przygotować się także duchowo - powiedział w Radomiu prezes PiS Jarosław Kaczyński.

W środę prezes PiS spotkał się z działaczami i sympatykami partii w Radomiu. Podczas swojego wystąpienia odniósł się m.in. do kwestii kulturowych i cywilizacyjnych.

"Są już uczelnie, gdzie jest taki obowiązek - chodzi o relacje między pracownikami a studentami - że jeśli student się ogłosi, to można wręcz stracić pracę za to, że się nie mówi do kogoś, kto jest ewidentnym chłopakiem per +pani+, a do kogoś, kto jest ewidentną dziewczyną per +pan". Nie możemy w to popadać - a to już się zaczyna w Polsce, nie na taką malutką skalę, z tym też musimy wygrać" - mówił prezes PiS.

Jak dodał, trzeba "wykorzystać polskie szanse". "Polska jest i będzie trwała, ale musimy wykorzystać te szanse, by po bardzo wielu, bo przeszło trzech wiekach różnego rodzaju nieszczęść, przyszło dla nas szczęście - dobre czasy" - mówił Kaczyński.

"Dobre czasy - to znaczy pełne poczucie, także w naszych portfelach, naszych mieszkaniach, samochodach, w naszym po prostu życiu, że jesteśmy nie gorsi od tych, którzy są na zachód od naszych granic, że jesteśmy równie silni, żebyśmy byli traktowani - a różnie z tym bywało, ciężko się o to walczy - jak poważne państwo. Musimy się do tego przygotowywać, także, jak można powiedzieć, duchowo. W wielu z nas, czasem także po naszej stronie, tkwi takie przeświadczenie, że ta zagranica to jest lepsza" - mówił lider PiS, wzywając do zaprzestania takiego myślenia.

Przyznał, że obecnie "mamy wielkie trudności". "One nie wynikają z naszej polityki, ale z tego, że mamy te kryzysy. Jesteśmy gotowi uczynić bardzo wiele, wykazać elastyczność tam, gdzie trzeba, by różne sprawy załatwić, ale musimy to robić właśnie z tych pozycji: bez kompleksów, bez mikromanii i z przeświadczeniem, że ostateczne decyzje dotyczące Polski należą tylko i wyłącznie do Polaków" - oświadczył Kaczyński.