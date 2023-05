J.Kaczyński: myśmy naszych lat nie zmarnowali i musimy wygrać wybory, żeby nie zmarnować kolejnych

My, naszych ośmiu już prawie lat, żeśmy nie zmarnowali. Ale musimy nie zmarnować także tych kolejnych. A żeby nie zmarnować to musimy także wygrać te wybory - powiedział w sobotę podczas konwencji „Programowy Ul Prawa i Sprawiedliwości”, prezes PiS Jarosław Kaczyński.

"Polska, gdyby spojrzeć na nią z perspektywy 2007 roku, ówczesnej kampanii wyborczej, miała w ciągu lat rządów naszych politycznych przeciwników kwitnąć. Mieli być znakomicie opłacani nauczyciele i lekarze, wspaniała oświata, wspaniała służba zdrowia. A co było - wszyscy wiemy" - wskazał prezes PiS.

Dodał, że był to czas wielkich strat dla naszego narodu, "osiem zmarnowanych lat" - zaznaczył.

"My, szanowni państwo, naszych lat, naszych ośmiu już prawie lat, żeśmy nie zmarnowali. Ale musimy nie zmarnować także tych kolejnych. A żeby nie zmarnować, to musimy także wygrać te wybory przy pomocy programu, programu, który przemówi do wszelkich umysłów Polaków, ale także i dzięki naszej ogromnej pracy" - podkreślił Kaczyński.

Zwrócił uwagę, że w kampanii wyborczej trzeba pracować. Odniósł się do przekazów informacyjnych w różnych mediach, docierających do obywateli, które - jak mówił - przekazują bardzo różne obrazy naszej ojczyzny.

"Jest ten obraz prawdziwy, że jest naprawdę bardzo znaczący postęp i jest ten obraz, który tworzą nasi przeciwnicy: obraz ruiny, upadku. Obraz całkowicie kontrfaktyczny, ale siła środków masowego przekazu jest naprawdę bardzo poważna" - zaznaczył Kaczyński.