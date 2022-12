J.Kaczyński: nie ma solidarności bez sprawiedliwości

Nie ma solidarności bez sprawiedliwości, to jest jasne. A bez solidarności nie ma wspólnoty, bo wspólnota to zespół ludzi, których łączy solidarność. Tą wspólnotą jest naród – powiedział w sobotę w Legnicy prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński.

"Nie ma solidarności bez sprawiedliwości, to jest jasne. A bez solidarności nie ma wspólnoty, bo wspólnota to zespół ludzi, których łączy solidarność. Tą wspólnotą jest naród - jeśli chcemy, aby nie był on pustym słowem, którego używa się tylko w chwilach uroczystości, a są tacy, co w ogóle nie lubią. a więc jeśli mamy używać tego słowa naród - naród to po prostu Polacy, a Polska jest i powinna być bardzo ważna - to musimy wiedzieć, że bez sprawiedliwości i wynikającej z tego solidarności nie ma narody" - powiedział w sobotę w Legnicy prezesa PiS Jarosław Kaczyński.

Dodał, że naród jest ważny dla całości, ale także dla jednostek, zwłaszcza takich, które mają głębsze potrzeby w sferze kultury udziału w życiu społecznym, a także potrafią myśleć o rzeczywistości z indywidualnego punktu widzenia.

"Tacy ludzie są ludźmi pełnymi, ludźmi najcenniejszymi. Nasze dzieje pokazały, że gdy nie mieliśmy państwa takich ludzie mieliśmy wielu. I powinno być wielu, jeśli chcemy być narodem i Polakami i jeśli chcemy się obronić przez zagrożeniami, jakie stoją przed Polską, jakie stoją przed Europą czy przed światem" - dodał Jarosław Kaczyński.

Tym zagrożeniem - jak wskazał - jest wojna, która jeszcze do niedawna wydawała się "czymś egzotycznym, czymś, co może zdarzyć się z dala od naszych granic". Kaczyński stwierdził, że wojna stała się realnością naszego życia, co odczuwane jest w kryzysie ekonomicznym, w imigracji i szeregu problemów, które "możemy rozwiązać tylko wspólnie".

"Głównym zadaniem, które przed sobą musi stawiać każda dobra władza, jest zapobieżenie wojnie. Ale nie na tej zasadzie, że się poddajemy, że się zgadzamy z silniejszymi i nie czynimy nic, aby bronić słabszych, tylko na zasadzie, która wiąże się z budową siły, także budową siły militarnej. I nasz rząd nie tylko w krótkim czasie zdołał zmienić fatalny ustrój, jaki panował w Polsce, ale zdołał zmienić politykę tak, aby Polska w aspekcie siły militarnej była coraz silniejsza. I żeby budowa siły nieustannie trwała i nieustannie przyspieszała, bo dzisiaj historia przyspieszyła" - powiedział prezes PiS.