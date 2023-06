J. Kaczyński o ewentualnej koalicji z Konfederacją: cały czas walczymy o to, żeby mieć samodzielną większość

Zobaczymy, jaki będzie wynik wyborów. Przez cały czas walczymy o to, i w naszym głębokim przekonaniu mamy szanse, żeby mieć samodzielną większość - powiedział w środę na konferencji prasowej wicepremier, prezes PiS Jarosław Kaczyński, pytany, czy wyklucza PiS koalicję z Konfederacją.

"To jest takie rozwiązanie, które uważamy za najlepsze, przede wszystkim dla Polski" - podkreślił.

Kaczyński został poproszony także o komentarz do opublikowanej w środę deklaracji szefów kilkudziesięciu polskich mediów, którzy zapewniają, że "będą bronić niezależności polskiego dziennikarstwa, a zarządzane przez nich redakcje będą solidarnie i konsekwentnie informować społeczeństwo o każdej próbie wpływania władzy na media". Jest to odpowiedź na rzekome próby nacisku ludzi władzy na wolność redakcji Onetu i Wirtualnej Polski.

Prezes PiS podkreślił, że w Polsce wpływ na media jest "żaden, w szczególności na media opozycyjne, a te media opozycyjne są w zdecydowanej większości".

"To jest chwyt przedwyborczy, związany ze ścisłym związkiem tych mediów z opozycją polityczną. Patrzymy na to ze spokojem, już tak to w Polsce w tej chwili wygląda, ale nie mamy zamiaru w żaden sposób reagować" - zaznaczył Kaczyński.

Wicepremier pytany był również o ostatnie posiedzenie rządu, na którym siedział u szczytu stołu obok premiera Mateusza Morawieckiego. "Moje stosunki z Mateuszem Morawieckim, panem premierem Mateuszem Morawieckim, są naprawdę dobre i takie sprawy ustalamy między sobą, ale traktujemy to, jako sprawy dyskretne" - powiedział.