J.Kaczyński o kongresie PiS: 10 paneli – trzy gospodarcze, pięć społecznych i dwa polityczne

Trzy panele gospodarcze, pięć społecznych i dwa polityczne - to okazja do omówienia kwestii programowych - powiedział w sobotę w Warszawie prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas konwencji "Programowy Ul Prawa i Sprawiedliwości”.

Prezes PiS wyjaśnił, że sobotnie spotkanie, nazwano "ulem", gdyż jest on symbolem ciężkiej pracy.

"My tej pracy bardzo, ale to bardzo potrzebujemy" - zaznaczył. "Potrzebujemy pracy, żeby trzymając się tego porównania, miodu (…) było jak najwięcej i co ważne, a może ważniejsze, żeby był dobry, bardzo dobry" - dodał Kaczyński.

Jak przekazał, w ramach konwencji przewidziano 10 paneli. Trzy z nich - jak podał - dotyczą spraw gospodarczych, pięć - społecznych, a dwa kwestii politycznych.

"Trzy z paneli dotyczą spraw gospodarczych. Pierwszy, ten generalny, to gospodarka w ogóle. Jego liderem jest premier (Mateusz) Morawiecki. Drugi to rolnictwo, (…) liderem jest minister (Robert) Telus. Trzeci to bezpieczeństwo energetyczne, (…) liderem jest wicepremier (Jacek) Sasin" - powiedział lider PiS.

Dodał, że wśród pięciu paneli, które w szerszym ujęciu można nazwać społecznymi jest m.in. panel rodzina, którego liderem będzie premier Beata Szydło.

"Jest panel zdrowie, którego liderem jest minister (Adam) Niedzielski. (…) Będzie też taki trójpanel, ja go traktuję jako trzy, gdzie głównym liderem jest ten, który przewodzi polityce kulturalnej - wicepremier (Piotr) Gliński" - wskazał szef PiS. Dodał, że edukacji przewodzi szef MEiN Przemysław Czarnek, a sport to minister Piotr Bortniczuk.

Jarosław Kaczyński przekazał też, że są dwa panele polityczne. "Pierwszy to bezpieczeństwo, (…) jego liderem jest premier (Mariusz) Błaszaczak. Jest też polityka zagraniczna i minister (Zbigniew) Rau" - podał prezes PiS.