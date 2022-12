J. Kaczyński o odszkodowaniach: Niemcy są nam winni - mają zapłacić

Niemcy wywołali wojnę, dopuścili się nieprawdopodobnych zbrodni i poniżyli nasz naród; są winni, mają zapłacić - powiedział w niedzielę prezes PiS Jarosław Kaczyński odnosząc się do odszkodowań za II wojnę światową.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński w niedzielę podczas spotkania z mieszkańcami w Nowej Soli (Lubuskie) odnosząc się do odszkodowań od Niemiec za straty poniesione przez Polskę w czasie II wojny światowej powiedział "są nam winni - mają zapłacić".

"Oni wywołali wojnę, oni dopuścili się nieprawdopodobnych zbrodni, oni też poniżyli w sposób straszliwy nawet tych Polaków którzy przeżyli - wykorzystywali ich. Oni robili to jako cały naród, bo przecież bardzo często Polaków, którzy na przykład znajdowali się tam w gospodarstwa rolnych na przymusowych robotach, gdzie pracowali w sposób wyjątkowo ohydny, poniżano ich i traktowano gorzej niż zwierzęta.

Zdaniem Kaczyńskiego, Niemcy potraktowano "wyjątkowo łagodnie", kiedy straciły one tereny na Wschodzie, które zgodnie z postanowieniami konferencji poczdamskiej zostały przyznane Polsce jako Ziemie Odzyskane.

"Gdyby Niemcy były potraktowane tak, jak to było w wielu planach i to sformułowanych nie w Sowietach a na Zachodzie, to dzisiaj byliby oni bardzo, bardzo biednym i dużo mniej licznym krajem niż są. potraktowano ich wyjątkowo łagodnie. Niech Bogu dziękują, że tylko tak. Są nam winni - mają zapłacić".

Kaczyński przypomniał, że tereny które otrzymała Polska były mocno zniszczone podczas walk oraz w wyniku rosyjskich grabieży.

1 września zaprezentowano raport o stratach poniesionych przez Polskę w wyniku agresji i okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej, z którego wynika, że ogólna kwota strat to ponad 6 bilionów 220 miliardów zł 609 mln zł. Raport przygotował działający w poprzedniej kadencji parlamentu zespół, którym kierował poseł PiS Arkadiusz Mularczyk.

Na początku października minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau podpisał notę dyplomatyczną ws. odszkodowań za szkody wyrządzone przez Niemcy w wyniku niemieckiej agresji i okupacji w latach 1939-1945, w której Rzeczpospolita Polska domaga się m.in. odszkodowania za straty materialne i niematerialne w wysokości 6 bilionów 220 miliardów 609 milionów złotych.